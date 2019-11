VIDÉO | Eden Hazard blessé par Thomas Meunier lors de Real Madrid - PSG: «C'est plus qu'un simple coup»

Touché à la cheville sur un tacle de… Meunier, Eden Hazard est sorti en boitillant. Il pourrait souffrir d’une entorse.

Pas loin d’être de retour à son meilleur niveau, Eden Hazard va-t-il de nouveau être freiné par une blessure? L’ailier belge a dû jeter l’éponge juste après l’heure de jeu en grimaçant et boitillant. Une sortie forcée d’autant plus triste que celle-ci a été provoquée par Thomas Meunier.

En difficulté face à un Hazard séduisant et à la base de l’ouverture du score signée Karim Benzema, Meunier s’est rendu coupable d’une faute grossière qui aurait pu lui valoir un carton. Une intervention très musclée sur la cheville qui risque de mettre le grand frère de Thorgan sur le flanc pendant un petit temps. «Son match a été spectaculaire. Il s'est tordu la cheville, je lui ai dit qu'il faut qu'il se repose un peu. C'est plus qu'un simple coup, mais j'espère que la torsion de la cheville est mineure... Mais là, maintenant, je ne peux pas vous le dire», a expliqué son coach Zinédine Zidane après la rencontre. D'après la radio Cadena Ser, Hazard devrait être rétabli au plus tard pour le clasico à Barcelone prévu le 18 décembre.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le Real Madrid a gâché son avance de deux buts pour finalement concéder le partage face au PSG (2-2).

De son côté, Thibaut Courtois a été sauvé par le VAR en première mi-temps (l’arbitre l’avait exclu pour une faute dans le rectangle… avant de revenir sur sa décision en raison d’une faute d’Idrissa Gueye sur Marcelo au départ de la phase).

Le gardien belge a eu moins de chance lors des dix dernières minutes, en particulier sur la réduction du score parisienne de Kylian Mbappé: fautif au même titre que Raphaël Varane sur un centre de… Meunier, le portier belge n’a pu que constater les dégâts. Au final, le PSG a donc assuré sa première place du groupe, le Real devant se contenter de la deuxième.

Vertonghen de retour sur le banc

Jan Vertonghen, lui, entrevoit enfin le bout du tunnel: blessé aux ischio-jambiers depuis un petit mois, le défenseur belge a effectué son retour dans le noyau de Tottenham à l’occasion de la réception de l’Olympiacos. Réserviste durant toute la partie, le Diable rouge a sans doute apprécié la belle remontée des siens pour arracher la victoire (4-2). Très rapidement menés de deux buts, les Spurs ont trouvé les ressources nécessaires pour offrir à José Mourinho un 2e succès de rang. Sobre et bon dans les duels, Toby Alderweireld n’est pas fautif sur les 2 buts encaissés. Pour Kevin De Bruyne, la soirée n’a pas été spécialement bonne: peu inspiré, il a concédé le nul avec Man City face au Shaktar (1-1), mais est assuré de finir en tête de son groupe.