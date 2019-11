L'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles se dévoile à Namur

L'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles (ICA-WB) a été officiellement lancé mardi soir à Namur, en présence de Bénédicte Linard, ministre de la Culture à la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB).

L'ICA-WB est porté par les Centres culturels de Namur, Charleroi, Huy et de Recyclart à Bruxelles, en collaboration avec l'architecte, historienne de l'art et critique, Audrey Contesse. Il a été désigné en avril dernier par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour devenir l'opérateur culturel de référence en matière d'architecture en Belgique francophone.

La présentation qui s'est déroulée mardi aux Abattoirs de Bomel était l'occasion de mettre en lumière ses activités à l'occasion de sa semaine de lancement.

"Nous voulons déceler, analyser, médiatiser et co-construire la culture architecturale en FWB", ont expliqué les fondateurs de l'institut. "À cet effet, nous mettons en lumière les projets architecturaux, paysagers et urbains qui favorisent la construction d'un environnement bâti de qualité et le bien-vivre ensemble."

"Partant du principe que la culture architecturale est l'affaire de tous, l'ICA-WB se veut aussi un espace de rencontre entre les métiers de l'architecture, les citoyens et les donneurs d'ordre, acteurs et utilisateurs du territoire", ont-ils ajouté.

Pour sa semaine de lancement, programmée du 26 novembre au 1er décembre, l'ICA-WB organise des rencontres sur le thème "Culture, politique et qualité architecturales" aux Abattoirs de Bomel, où est implanté le Centre culturel de Namur. Des installations y ont été réalisées avec le bureau d'architecture SPECIMEN.

Une exposition rassemble aussi des témoignages de personnalités, citoyens et photographes. L'ICA-WB organise également six visites guidées de lieux d'architecture dans toute la Province de Namur, en présence de leurs architectes. Parallèlement, une projection inédite du documentaire "L'esprit de Le Corbusier" de Gilles Coudert est prévue au Caméo.

D'autres projets sont en cours comme "Vues sur", un appel à contribution lancé auprès des jeunes architectes de la FWB pour exprimer leur démarche architecturale en aménageant virtuellement une chambre standard. Les candidatures retenues seront ensuite réalisées dans les lieux partenaires de l'ICA-WB.

"Sous influence" interroge lui les personnalités les plus marquantes de ces trente dernières années (architectes, enseignants, critiques...) pour connaître les événements, figures, architectures, pensées et rencontres qui les ont influencées. La finalité est de pouvoir reconstituer progressivement l'histoire de la production architecturale contemporaine en Wallonie et à Bruxelles.

Dans un autre genre, le projet "Atlas des possibles" rassemble acteurs et utilisateurs de l'environnement bâti afin de tenter, par l'expérimentation architecturale, de répondre aux défis à venir en FWB.

Visites, ateliers créatifs et stages sont aussi proposés au grand public, en ce compris les enfants. Toutes les activités de l'ICA-WB sont consultables sur son site internet.