Bruges arrache un partage en fin de match à Galatasaray et conserve sa 3e place

Grâce à un but dans les arrêts de jeu de Diatta, Bruges a arraché un point (1-1) sur le terrain de Galatasaray ce mardi soir lors de la 5e journée du groupe A en Ligue des Champions. Un résultat qui permet aux Brugeois de garder leur troisième place au classement.

Philippe Clement, l’entraîneur brugeois, surprenait dans son onze de base en titularisant Luis Openda à la pointe de l’attaque. Balanta, de son côté, remplaçait Vormer qui purgeait son troisième et dernier match de suspension. Dans une ambiance très chaude, les Brugeois étaient rapidement pris à la gorge avec une première occasion pour Bayram sur coup franc (2e). Quelques minutes plus tard, Mignolet devait déjà s’avouer vaincu sur une frappe de Buyuk, qui avait mis Deli dans le vent (11e).

La rencontre était très disputée et les occasions se faisaient rares. Peu après la demi-heure, Bruges ne passait pas loin de l’égalisation mais le tir d’Openda était détourné par Muslera (35e).

Pour la seconde période, Philippe Clément lançait le jeune Charles De Ketelaere dans la bataille à la place de Mats Rits et il ne fallait que quelques secondes à Bruges pour se montrer dangereux mais Dennis tardait à frapper et butait sur Muslera. La suite de la partie était très hachée et les Blauw en Zwart ne parvenaient pas à amener le danger devant le but turc et c’est Galatasaray qui se procurait les plus belles opportunités via Buyuk et Feghouli.

La fin de match était à l’avantage avec une bonne montée d’Okereke mais l’attquant brugeois manquait une occasion trois étoiles (79e).

Les joueurs de Philippe Clement se montraient plus pressants et la délivrance venait finalement des pieds de Krepin Diatta dans les arrêts de jeu. L’ailier brugeois décochait une frappe à l’entrée du grand rectangle qui trompait Muslera (90e+2).

Les Brugeois terminaient même la rencontre à neuf car Diatta, pour avoir enlevé son maillot.

Photo News/Nico Vereecken

Et Mata, pour avoir cassé le poteau de corner en fêtant le but, ont écopé de leur deuxième carton jaune. Photo News/Nico Vereecken

Avec ce partage, Bruges, 3 points, fait donc la bonne affaire en vue de la troisième place en conservant un point d’avance sur Galatasaray en vue d’un repêchage en Europa League. Un résultat qui qualifie également le Real Madrid (7 points), qui reçoit le Paris Saint-Germain (12 points) à 21h, pour les huitièmes de finale. Lors de la dernière journée, Bruges recevra Madrid pendant que Galatasaray ira au PSG.