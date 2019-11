Tennis amateur | «Intervention injustifiée et discriminatoire»: l’AFT fait sauter le plafond des nouveaux classements

Critiquée pour avoir plafonné certains classements à l’issue de la «première saison post-réforme écoulée», l’association francophone de tennis (AFT) a décidé de faire machine arrière.

Décidément, quelle affaire les «nouveaux» classements dans le tennis amateur… L’association francophone de tennis (AFT) les avait dévoilés le 14 octobre dernier, ils étaient particulièrement attendus, tant on se demandait quelle serait l’issue de cette «première saison post-réforme écoulée». Six semaines plus tard, c’est-à-dire hier, l’AFT a envoyé un courriel à certain(e)s joueuses/joueurs pour leur signifier que leur nouveau classement a été plafonné et qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, faire sauter le plafond!

«Comme vous le savez, le classement attribué pour les joueurs âgés de moins de 34 ans en 2020 a été limité à un maximum de 4 classements supérieurs au classement de 2019. Les augmentations ont également été systématiquement limitées dans les groupes d’âge (à partir de 35 ans). Cette mesure a été prise dans l’intérêt d’un maximum de joueurs et pour compenser une montée excessive consécutive à une nouvelle méthode de calcul de classement dont c’était la première sortie en octobre», précise l’AFT dans ledit courriel. «Nous avons jugé cette intervention nécessaire et utile pour empêcher un trop grand nombre de joueurs de se retrouver trop haut classés en comparaison avec leur niveau de jeu réel».

Seulement voilà, tout le monde n’a pas apprécié la démarche, certains n’hésitant pas à évoquer de la discrimination… «Un certain nombre de réponses ont été reçues, en particulier de la part de joueurs qui ont jugé l’intervention injustifiée et discriminatoire», indique l’AFT. «Nous avons bien entendu cette argumentation, l’avons analysée et avons décidé de prendre (des) mesures exceptionnelles: chaque joueur qui a un classement chez les adultes, et qui a été limité, a la possibilité de commencer/continuer cette saison avec son classement calculé (sans limitation).»

Et l’AFT de poser aux joueurs concernés cette double question: «Option A: souhaitez-vous que votre classement soit ajusté à votre classement calculé (sans limitation)? Option B: voulez-vous conserver votre classement actuel (avec limitation)?»

Les réponses favorables à l’option A sont attendues pour lundi prochain, midi, à cette adresse.

Dernière précision: «Votre choix est définitif, votre classement ne peut pas être modifié avant le prochain calcul du mois de mai 2020».