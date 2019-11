Le bourgmestre veut interdire les cartouches de protoxyde d’azote à Tournai

La ville de Tournai va prendre un règlement de police interdisant, sous certaines conditions, la vente et la détention de cartouches de protoxyde d’azote. Lesquelles ne servent malheureusement pas qu’à faire de la crème chantilly...

La députée tournaisienne Ludivine Dedonder a récemment interpellé la ministre de la santé Maggie De Block à propos de la prolifération des capsules de protoxyde d’azote et les conséquences en matière de santé et de sécurité. Les réponses fournies par la ministre incitent le bourgmestre de Tournai à réglementer la vente et la détention de ce type de cartouche sur le territoire de la ville. Une mesure sans doute plus symbolique qu’autre chose mais qui devrait aider à une prise de conscience de cette problématique.

«Les cartouches de protoxyde d’azote servent normalement en cuisine, notamment pour faire de la chantilly, mais son usage est détourné pour en faire «une drogue du rire» par nos jeunes de 14 à 25 ans, s’insurge la députée tournaisienne. Ce gaz est devenu une drogue accessible, en vente libre dans les magasins, pour un prix démocratique. Et ça ne me fait pas rire! Sa consommation chronique peut entraîner bon nombre de pathologies dont de graves troubles neurologiques sans compter les accidents de voiture. Dernièrement, encore à Tournai, des capsules vides ont été retrouvées à l’arrière d’un véhicule accidenté dans un crash ayant entraîné décès et blessés graves. J’en ai même retrouvé sur le parking du Parlement ce matin», poursuit la députée tournaisienne.

Aux communes de se débrouiller, selon la ministre de la Santé

Selon Ludivine Dedonder, la ministre De Block n’a pas semblé vouloir prendre le problème à bras le corps évoquant une absence de statistiques même si elle reconnaît qu’il y a un problème. Elle a davantage renvoyé le problème vers les services de police et les communes.

«Les communes peuvent prendre des arrêtés, rendre la population vigilante, sensibiliser les jeunes dans les écoles,» a-t-elle précisé.

«Interdisez la vente des capsules d’azote à Tournai et les consommateurs iront en acheter dans une commune voisine. C’est absurde! À entendre madame la ministre, chaque commune devrait prendre son arrêté distinctement. Au-delà des réserves légales, je trouve qu’au lieu d’à nouveau reporter le problème sur le dos des bourgmestres, il faudrait généraliser l’interdiction de vente des capsules sur l’ensemble du territoire et cela passe par une loi fédérale…» a souligné Ludivine Dedonder.

Une modification du règlement de police sera proposée au Conseil

En l’absence de loi fédérale permettant de régler ce problème de manière globale, à Tournai, comme dans quelques autres communes, une modification du règlement de police sera proposée lors d’un prochain conseil communal. «Ça ne réglera pas le problème de fond mais je proposerai de modifier le règlement général de police et prendrai des arrêtés pour interdire la détention et la vente de ce gaz dans les lieux publics en espérant que le prochain ministre de la Santé daigne s’intéresser au problème…» a indiqué le Bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois. Précisons que cette réglementation sera affinée, notamment en fonction de l’âge de l’acheteur potentiel (majeur ou mineur) mais aussi des quantités (de cartouches) que souhaiterait acquérir l’acheteur potentiel.

Question de ne pas priver les vrais gastronomes de crème chantilly… De plus, pour ce qui concerne l’achat de ce type de cartouche, il est rare que ces derniers s’adressent à des commerces de nuit qui sont les premiers visés par cette nouvelle réglementation.