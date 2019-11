Un plongeur fait une chute de sept mètres dans l’écluse de Péronnes

En remontant après effectué des travaux sur l’une des portes de l’écluse de Péronnes, un plongeur est retombé lourdement sur une barge se trouvant sept à huit mètres plus bas.

Mardi, un peu après 17 h 30, un homme-grenouille qui venait d’effectuer des travaux sur l’une des portes de l’écluse de l’Escaut à Péronnes-lez-Antoing a effectué une lourde chute et est retombé sept à huit mètres plus bas sur le pont d’une barge qui se trouvait dans l’écluse. En raison de la configuration des lieux, l’intervention des pompiers - sous les ordres du Capitaine Éric André - n’a pas été simple. Cinq hommes du GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) se sont rendus sur le site ainsi qu’une autopompe, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement.

Le plongeur était toujours conscient après sa chute et a pu être stabilisé par les urgentistes avant d’être transféré vers un centre hospitalier.

L'écluse de Péronnes, qui, en réalité, est équipée de deux écluses, permet la transition entre l’Escaut et le canal Péronnes-Blaton-Nimy, via le Grand-Large. L'accident s'est produit du côté de l'écluse la plus basse, soit celle qui est la plus proche du petit Large, à la rue du Canal.