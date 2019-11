Voici 50 écoles qui s’engagent à être plus propres

Une cinquantaine d’écoles des quatre coins de la Wallonie ont été sélectionnées pour participer au programme «Écoles plus propres». Élèves, enseignants, personnel d’entretien et parents sont impliqués.

Les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut à présent passer à l’action. C’est en substance ce à qui se sont engagées 50 écoles pour les prochains mois. Elles ont été sélectionnées par l’ASBL Be WaPP, qui œuvre pour améliorer la propreté en Wallonie, à participer à la campagne «Écoles plus propres».

Une expérience pilote avait déjà été menée l’an dernier, avec une dizaine d’établissements. La campagne est cette fois menée à plus grande échelle et devrait être réitérée les prochaines années.

225 candidates, 50 lauréates

Au total, 225 écoles se sont portées candidates. C’est sans doute le signe d’une importante prise de conscience des enjeux environnementaux dans les écoles. Une cinquantaine d’entre elles ont été sélectionnées sur base de leur motivation, avec une répartition géographique sur l’ensemble du territoire wallon et une représentation des différents niveaux (du maternel au secondaire) et réseaux.

Les lauréates vont bénéficier à la fois d’un accompagnement pour la mise en place d’une série d’actions et d’un coup de pouce de 1000 euros, octroyé par Be WaPP. Celles qui n’ont pas été retenues peuvent néanmoins participer en toute autonomie. À la fin de l’année scolaire, les écoles ayant respecté leur engagement se verront remettre un label «École plus propre».

Un plan d’actions dans chaque école

Ces écoles sont tenues de respecter une série d’engagements. Elles doivent à présent constituer une «team» responsable du projet, impliquant tous les protagonistes: élèves, enseignants, personnel d’entretien, direction et parents.

Durant le reste de l’année, les teams seront épaulées par l’intercommunale locale de gestion des déchets, essentiellement lors de trois étapes clés. Premièrement, un audit de l’école doit être réalisé, dans les classes, les espaces partagés et mes abords de l’école. «Cet audit permettra d’identifier des améliorations à apporter, ou alors des actions existantes qui méritent d’être mises en valeur», indique Mélanie Dussart, cheffe de projet chez Be WaPP.

Dans un deuxième temps, la team élaborera un plan d’actions, qui sera nécessairement spécifique à chaque école. Le programme, plutôt que de délivrer des formules clé sur porte, privilégie l’identification de manquements et la création de solutions ad hoc. Enfin, en troisième lieu, l’école réalisera un nouvel audit pour évaluer les mesures mises en œuvre.

Prévention, tri, propreté

Cette campagne prône également une approche globale de la problématique des déchets. «Pour qu’une école devienne plus propre, il faut qu’elle suive trois axes: le tri, la propreté et la prévention», explique Mélanie Dussart. «Certaines écoles mettent des choses en place, en négligeant d’autres. Par exemple, on insiste sur la réduction des emballages, mais la propreté dans la cour de récréation poste problème. Une fois qu’on va voir dans les poubelles, on se rend compte que le tri fait défaut. Nous insistons beaucoup sur le respect des trois axes.»

Les écoles participantes disposent de différents outils: dossier pédagogique, possibilité de recevoir le spectacle Homo Detritus abordant la thématique des déchets, accès à une documentation fournie et à une plateforme en ligne favorisant les contacts entre établissements.

Des exigences formulées par les élèves

Les marches pour le climat, les enjeux climatiques de plus en plus présents dans les médias, la dégradation de l’environnement. Les élèves sont de plus en plus conscients de la problématique écologique… et demandeurs d’actions. Eux-mêmes sollicitent leurs écoles pour prendre des mesures.

Dans le quotidien d’une école, ce sont souvent les mêmes problématiques qui sont relevées: le tri des déchets, le suremballage de la nourriture, la propreté de la cour de récréation, etc.

À l’école communale du Thier-à-Liège, sélectionnée par Be WaPP, «ce sont les élèves eux-mêmes qui ont décidé de réaliser des sondages», témoigne la directrice, Catherine Cremers. «Ils ont eux-mêmes décidé d’analyser le contenu des mallettes et d’établir des sondages, pour quantifier les emballages.» Spontanément, une série de recommandations en ont découlé: utilisation de gourdes et de boîte à tartines, collations saines, emballages réutilisables.

En observant leur école, les élèves ont également détecté une série d’anomalies dans l’organisation du tri des déchets. «Le code couleurs des poubelles n’est pas partout le même et ne correspond pas toujours à ce qu’ils pratiquent à la maison», explique la directrice.

Voilà déjà une série de pistes d’actions, qui ne manqueront pas de ressurgir dans le cadre de la campagne «Écoles plus propres».