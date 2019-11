Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 27 novembre

Un meurtre, des suspects, Khaleesi, des bisous, une doudoune, un couffin, Laurent Delahousse, un canapé sans housse et même un dragon (mais pas celui de Khaleesi): il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 27 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Last Christmas

Comédie romantique de Paul Feig. Avec Emilia Clarke, Henry Golding et Emma Thompson. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Employée dans un magasin de déco de Noël, Kate (Emilia Clarke de Game of Thrones) tente de joindre les deux bouts. Un jour elle fait la rencontre de Tom, un jeune homme un peu étrange dont elle s’éprend rapidement…

Ce qu’on en pense

On s’attendait à une gentille romance de Noël inspirée du tube de George Michael. Le résultat est une guimauve indigeste dont le scénario peu crédible s’éparpille. Pour l’instant, Khaleesi convainc davantage sur le petit que le grand écran.

La critique complète

À couteaux tirés (Knives out)

Mystère/comédie de Rian Johnson. Avec Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Ana de Armas et Michael Shannon… Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Le jour de son 85e anniversaire, le célèbre auteur Harlan Thrombey est retrouvé mort dans son manoir. Chacun(e) des membres de la famill a une raison d’être suspecté. Le détective Benoît Blanc (Daniel Craig) mène l’enquête: la partie peut commencer….

Ce qu’on en pense

Entre satire sociale et film à énigme, Rian Johnson (Looper, Star Wars: Les derniers Jedi) réunit un casting stellaire pour dépoussiérer Agatha Christie et rire de nos clichés, et signe un des films les plus jouissifs de l’année.

La critique complète

Marriage Story

Drame de Noah Baumbach. Avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Durée: 2 h 17.

Ce que ça raconte

Ils pensaient faire leur vie ensemble mais ils vont devoir se résoudre au divorce et prendre en pleine face toutes les tuiles qui l’accompagnent.

Ce qu’on en pense

Chronique d’une séparation aussi touchante que drôle. Une écriture d’une justesse infinie.

La critique complète

Toute ressemblance…

Comédie dramatique de Michel Denisot. Avec Franck Dubosc. Durée: 1 h 23.

Ce que ça raconte

Un présentateur vedette de JT fait tout pour rester au sommet. Quitte à négliger sa famille…

Ce qu’on en pense

Michel Denisot réalise un premier film. On en sort… en regrettant ce qu’il aurait pu être: mordant, cynique et symbolique d’un monde – la télé toute-puissante – qui bascule. À la place de quoi on a droit à une comédie qui se prend trop au sérieux.

La critique complète

Chanson douce

Drame de Lucie Borleteau. Avec Karin Viard et Leïla Bekhti. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Louise aime les enfants qu’elle garde pour ce jeune couple, un peu trop peut-être…

Ce qu’on en pense

Un thriller glaçant, malsain à souhait qui file la chair de poule.

La critique complète

L’interview de Karin Viard

Proxima

Drame d’Alice Winocour. Avec Eva Green et Matt Dillon. Durée: 1 h 46

Ce que ça raconte

Alors qu’elle s’entraîne pour partir en mission dans l’espace, une astronaute appréhende la séparation avec sa fille de sept ans.

Ce qu’on en pense

Ça manque de rythme mais à voir pour l’angle inédit des préoccupations d’une femme déchirée entre son travail et son rôle de mère.

La critique complète

Zébulon le dragon

Film d’animation de Max Lang. Durée: 0 h 40.

Ce que ça raconte

Zébulon, apprenti dragon, se lie d’amitié avec la jeune princesse du château d’à côté.

Ce qu’on en pense

Mignon-trognon. À voir avec ses yeux et émotions d’enfant.

Sympathie pour le diable

Drame historique de Guillaume de Fontenay. Avec Niels Schneider. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Adaptation du récit de Paul Marchand, reporter de guerre à Sarajevo lors de son siège en 1994.

Ce qu’on en pense

Un film d’une incroyable précision qui montre l’importance du journalisme et rend compte avec justesse d’un évènement encore récent et honteux de l’histoire.

L’interview de Guillaume de Fontenay

Cléo

Drame d’Eva Cools. Avec Anna Franziska Jäger et Yolande Moreau. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Cleo, 17 ans, survit à un accident dans lequel ses parents décèdent. Bien qu’elle soit accueillie par sa grand-mère aimante, elle trouve du réconfort auprès du mystérieux Léos, un homme plus âgé qu’elle.

Ce qu’on en pense

Mêlant brillamment drame psychologique et romance, la réalisatrice nous offre ce que l’on peut appeler un bon premier cru belge.