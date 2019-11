Enodia et Nethys annoncent l’installation d’un comité d’actionnaires… non rémunérés

L’intercommunale Enodia (ex-Publifin) et sa filiale Nethys annoncent mardi dans un communiqué «l’installation d’un comité d’actionnaires composé d’administrateurs d’Enodia et de Nethys.»

Ce comité d’actionnaires devra se réunir tous les 15 jours dans l’objectif de «partager au maximum l’information vis-à-vis d’Enodia mais également de se concerter quant aux orientations stratégiques et opérationnelles à mettre en œuvre», ajoute le communiqué signé par les présidents d’Enodia et de Nethys, Julie Fernandez Fernandez et Laurent Levaux. Ces réunions ne seront pas rémunérées, assurent-ils.

Les administrateurs de l’intercommunale Enodia ont à plusieurs reprises fait part de leur surprise ou de leur ignorance quant à certaines décisions prises par le CA de Nethys. L’objectif de ce comité d’actionnaires est de pallier ce manque.

La création de ce comité d’actionnaires a été décidée lundi lors d’une réunion rassemblant une délégation des conseils d’administration d’Enodia et de Nethys, en présence du ministre wallon des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne (PS).

Son installation doit encore être soumise à l’approbation des deux conseils d’administration «et ce, dans l’attente de l’élargissement du Conseil d’administration de Nethys qui est prévu fin février 2020», précise le communiqué.

Mme Fernandez Fernandez et M. Levaux ajoutent que, lors de la réunion de lundi, «une convergence de vues s’est portée sur l’importance de certaines missions remplies par le groupe Nethys ainsi que sur la qualité de certains actifs qui le composent.» En outre, «il a été rappelé que l’urgence consiste en l’établissement d’un état des lieux de l’ensemble des filiales du groupe afin de réfléchir au mieux à la redéfinition du périmètre ainsi qu’à la structure future du groupe.»