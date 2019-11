Le débrief du jour: 12 ans de prison pour Gaëlle Buisseret | Collision d’hélicoptères au Mali | Bruges joue son avenir européen

Gaëlle Buisseret écope de 12 ans de prison pour le meurtre de son amant; Flandre et Wallonie-Bruxelles vont collaborer; Bruges joue son avenir européen en Turquie: voici ce qui a fait l’actualité ce mardi 26 novembre.

1. Champions League: Bruges veut rester en Europe à tout prix

Au lieu de ruminer des regrets inutiles, les Brugeois veulent avant tout cultiver leur rêve de poursuivre l’aventure européenne en février, quelle que soit la compétition qui les accueillera.

Ce soir, à 18h55, les Brugeois se rendent à Galatasaray pour entretenir cet espoir.

2. Flandre et Wallonie-Bruxelles vont collaborer plus étroitement

La Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont convenu, à l’occasion d’une première réunion de travail entre leurs nouveaux ministres-présidents Jan Jambon (N-VA) et Pierre-Yves Jeholet (MR), de collaborer plus étroitement sur une série de dossiers d’intérêt commun dans les mois à venir. Cette prise de contact a notamment permis aux deux ministre-présidents de discuter de la clé prévue pour la répartition des recettes des futures licences 5G entre fédéral et entités fédérées.

3. Gaëlle Buisseret condamnée à 12 ans pour le meurtre de son amant

La cour d’assises du Hainaut a prononcé, ce mardi, une peine de douze ans de réclusion criminelle contre Gaëlle Buisseret, reconnue coupable du meurtre de Steve Depla, commis le 29 janvier 2018 à Trivières. Les juges ont souhaité sanctionner la gravité des faits mais aussi laisser entrevoir une possibilité de réinsertion pour cette dame âgée de 35 ans, auteure d’un coup de couteau mortel.

4. Collision mortelle entre deux hélicoptères au Mali

Treize militaires français de l’opération antidjihadiste Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères. L’accident est survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, Niger et Burkina Faso, pendant une «opération de combat».

5. Tremblement de terre meurtrier en Albanie

Treize personnes au moins ont trouvé la mort dans un puissant tremblement de terre qui a frappé l’Albanie tôt mardi, provoquant des dégâts importants et piégeant des habitants sous les ruines d’immeubles effondrés, selon le ministère de la Défense.

