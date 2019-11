Hémorragie: Netflix va perdre 340 épisodes et 12 films

Après la fuite des films Harry Potter, le service de streaming laissera filer d’autres programmes d’ici fin 2019.

Le catalogue belge de Netflix se prépare à souffrir. D’ici la fin de l’année, le service va perdre 340 épisodes et 12 films. 10 séries passeront ainsi à la trappe.

Certes, le leader mondial du streaming injectera entre-temps de nouvelles séries, films et documentaires, notamment une poignée d’exclusivités. En ligne de mire: le feuilleton The Witcher et le long-métrage Les deux papes.

Malgré ces ajouts, force est de constater que Netflix subira ces prochaines semaines une hémorragie majeure qui fait suite à la perte des huit films Harry Potter le 1er novembre.

Sur le même sujet + Netflix perd 8 films magiques et 1 série phare

Sans grande surprise, Disney est le dénominateur commun des programmes tout prochainement sacrifiés (5 séries, 1 film).

Piqûre de rappel: la firme aux grandes oreilles a lancé le 12 novembre son service de streaming Disney+ dans un nombre limité de pays. La Belgique pourrait hériter de la plate-forme le 31 mars 2020. Il est donc tout à fait logique que les programmes Disney désertent progressivement Netflix.

Retrouvez ci-dessous le calendrier des départs du Netflix belge:

26 novembre

Everest. Film.

Le film Everest bénéficie d’un casting d’enfer, avec notamment Jason Clarke, Jake Gyllenhaal et Josh Brolin. Internet

29 novembre

Winning. Documentaire.

30 novembre

My Little Monster. Série animée, 13 épisodes.

King Georges. Documentaire.

Stretch and Bobbito, Radio that Changed Lives. Documentaire.

Ghost in the Shell 2 Innocence. Film d’animation.

The Girl with All the Gifts. Film.

Les Aventures de Porcinet. Film d’animation.

Porcinet est contraint d’écrire sa lettre d’adieu à Netflix. Internet

My Little Lover. Série, 10 épisodes.

Spice & Wolf. Série animée, 26 épisodes.

Too Late. Film.

Beyond Bollywood. Documentaire.

The Sweetest Swing. Film.

Tokarev. Film.

Le Grinch. Film.

La comédie The Sweetest Thing rassemble Cameron Diaz, Selma Blair et Christina Applegate. Internet

11 décembre

À Pleines Dents! Série documentaire, 10 épisodes.

12 décembre

Liv and Maddie. Série, 24 épisodes.

Marvel Ultimate Spider-Man. Série animée, 52 épisodes.

Soy Luna. Série, 80 épisodes.

Marvel Avengers Earth’s Mightiest Heroes! Série animée, 52 épisodes.

Gravity Falls. Série, 21 épisodes.

La série animée Spider-Man s’envole vers d’autres horizons. Internet

19 décembre

Sonic Boom. Série animée, 52 épisodes.