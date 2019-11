La liaison E25-E40 fermée cinq nuits

La liaison E25-E40, qui comprend notamment le tunnel de Cointe, sera fermée durant cinq nuits à partir de dimanche pour des travaux d’entretien devenus habituels.

La liaison E25-E40, à Liège, sera fermée cinq nuits d’affilée à partir de ce dimanche 1er décembre, sous réserve des conditions météorologiques, pour des travaux trimestriels d’entretien. Le trafic y sera coupé de 21 h 00 à 6 h 00, indique mardi la Sofico.

La fermeture concernera les deux sens de circulation, entre Avroy et Chênée, les nuits du dimanche 1er au lundi 2 décembre, du lundi 2 au mardi 3, du mardi 3 au mercredi 4, du mercredi 4 au jeudi 5 et du jeudi 5 au vendredi 6 décembre. Durant ces mêmes nuits, la circulation sera également réduite à une voie entre les sorties Embourg et Chênée et entre Bonne Fortune et Avroy, dans les deux sens. Les déviations habituelles via l’A604 seront mises en place.

Ces fermetures nocturnes permettront le nettoyage ainsi que l’entretien de la ventilation et des équipements électromécaniques, précise la Sofico. Les services de secours en profiteront pour réaliser divers exercices.

Afin de réaliser des économies, chaque nuit, à l’exception de celle de dimanche à lundi, d’autres travaux sont prévus dans les zones d’approche de la liaison, où une seule bande de circulation restera accessible. La Sofico prévoit des déviations locales.

La liaison E25-E40 est quotidiennement fréquentée par 70 000 à 90 000 véhicules.