«Parfois, ils veulent juste un conseil pour leur coming out» mais parfois, il faut les héberger: 1 an et 90 demandes de jeunes LGBT+ au Refuge Bruxelles

Pour son premier anniversaire, l’ASBL Le Refuge, qui aide les jeunes de la communauté LGBT+, lance un appel aux dons et subsides. En un an, 17 jeunes ont été aidés, notamment par hébergement dans des lieux secrets.

L’ASBL Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel, avec le soutien de ses partenaires européens, a rencontré lundi, de 17h00 à 18h30, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close pour dresser un bilan de sa première année d’existence. Depuis novembre 2018, elle a reçu 90 demandes et a accompagné 17 jeunes de la communauté LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et assimilés) âgés de 18 à 25 ans. Aujourd’hui, elle lance un appel aux dons, subsides et soutiens divers, privés comme publics, afin d’augmenter sa capacité d’accueil jusqu’à 20 places d’ici la fin de l’année 2020 et afin de pouvoir engager du personnel.

L’association travaille avec quelque 25 bénévoles. Deux salariés représentant un temps plein et demi ont pu être engagés depuis 3 mois. L’objectif est d’atteindre 4 temps plein.

Adresse tenue secrète

Les premiers jeunes ont été accueillis en novembre de l’année dernière dans un appartement de quatre personnes situé à une adresse tenue secrète sur le territoire de Bruxelles. De plus, deux places réservées à l’urgence sont disponibles depuis l’été dernier dans la maison hébergeant les bureaux de l’association. À cela s’ajoutent depuis deux mois quatre places dans un espace mis à disposition par l’ASBL Communa. Aujourd’hui, l’association peut accueillir jusqu’à huit personnes en même temps.

«Certains demandent seulement à être conseillés pour faire leur coming out, car ils appréhendent la façon dont leurs familles pourraient réagir», explique Dimitri Verdonck, cofondateur du Refuge Bruxelles. «Sur 30 qui voulaient être accompagnés dans leurs démarches administratives auprès du CPAS pour aller vers une indépendance économique, 17 ont été hébergés. On a dû refuser des demandes, parce qu’on n’était pas en mesure de répondre à des problématiques particulièrement lourdes, comme pour des jeunes en errance depuis un certain temps qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique ou pour des migrants qui rencontrent des problèmes de violences dans les centres d’accueil».

Les jeunes qui font appel à l’association sont issus de milieux très différents, mais la dimension religieuse est un des facteurs discriminants important à l’intérieur des familles, avec des personnes liées autant aux milieux musulman que catholique ou qu’aux nouvelles Églises de réveil, observe l’association.

Les parents en contact pour 2 jeunes sur 17 seulement

«On a de nombreuses demandes de personnes transgenres», relève aussi Dimitri Verdonck. «Une famille qui a peut-être accepté un peu difficilement que sa fille se soit présentée comme lesbienne peut ne pas accepter qu’elle dise par la suite vouloir faire une transition, mais on a eu une famille avec qui on a réussi à faire un travail». Des contacts ont pu être établis avec les parents pour seulement deux des 17 jeunes hébergés.

L’ASBL Le Refuge Bruxelles et ses partenaires de Suisse, France, Espagne et Italie constitueront début 2020 une fédération européenne des refuges pour des jeunes de la communauté LGBT+ en situation d’exclusion.