Paul Magnette veut le plein emploi en 2030

L’informateur Paul Magnette fixe un objectif de plein emploi en 2030, selon le rapport transmis au Roi à la mi-novembre.

D’ici la fin de la législature, le taux d’emploi devrait atteindre 75%. C’est ce dont La Libre fait état mardi sur son site internet. À titre de comparaison, le gouvernement précédent visait 73,2% en 2019.

Selon les dernières statistiques, en prenant comme référence la population de 20 à 64 ans, le taux d’emploi s’élevait au deuxième trimestre à 71%, soit le taux le plus élevé jamais observé en Belgique.

Diverses mesures sont mises en avant, dont l’extension de l’exonération de cotisations sociales dans les PME pour les deuxième et troisième emplois. À l’horizon 2024, le salaire minimum devrait atteindre 14 euros de l’heure.

Pour atteindre ses objectifs climatiques – soit une réduction de 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030 et une neutralité carbone en 2050 -, un accent particulier serait mis sur l’énergie et la mobilité dans le cadre du Pacte d’investissement stratégique décidé par le gouvernement sortant. Trois milliards d’euros seraient investis dans la SNCB, le régime des voitures de société serait revu pour ne plus concerner que des voitures «zéro émission» en 2023. Une taxe ou contribution sur les billets d’avion est également envisagée.