La reine Paola en visite à l’école de la Sainte Union de Dour

La reine Paola rendra visite aux élèves de l’institut de la sainte Union à Dour.

C’est une reine dont les apparitions publiques se font rares. Jeudi 28 novembre, Paola se rendra à l’Institut de la Sainte Union, à Dour. C’est dans le cadre du programme École de l’Espoir qu’elle rencontrera les élèves et l’équipe pédagogique de l’école.

La Fondation Reine Paola soutient activement, depuis 1999, des projets pédagogiques innovants destinés à améliorer l’intégration des jeunes et de leur famille. La Reine Paola souhaite mettre en lumière deux de ces projets en effectuant une visite de travail dans deux écoles afin de rencontrer les enseignants et les élèves et de s’informer des résultats obtenus.

Mardi passé, le 19 novembre 2019, la Reine Paola s’est rendue à l’école fondamentale “De Wereldreiziger” à Anvers. Et ce jeudi 28 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30, elle sera dans les murs de l’Institut de la Sainte Union à Dour.

Soutenir des projets novateurs

La Fondation Reine Paola est une fondation d’utilité publique qui a été créée en 1992 à l’initiative de S.M. la Reine Paola.

Son objectif est de favoriser l’intégration et la formation de la jeunesse, à travers quatre axes, dont le programme École de l’Espoir.

Ce programme soutient financièrement et accompagne des projets novateurs destinés à améliorer l’intégration des jeunes et de leur famille. Il s’adresse aux implantations de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire bénéficiaires de l’encadrement différencié.

Les projets doivent avoir pour objectif d’augmenter les chances de réussite et d’intégration des élèves. Il est tenu en compte également les chances de succès et de durabilité du projet, ainsi que les possibilités de le reproduire dans d’autres écoles.

En 2014, l’équipe de la Sainte Union a soumis un projet à la Fondation Reine Paola et s’est vue récompensée par un financement et une collaboration durant 5 ans. Durant cette période, elle a mis en pratique des pédagogies différenciées, qui seront expliquées durant une matinée à la reine.