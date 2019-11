La RTBF réagit après les propos de Marcel Javaux dans La Tribune

L’ancien arbitre de D1 belge est au cœur d’une petite polémique après des propos, jugés racistes par certains, qu’il a tenu dans l’émission La Tribune, ce lundi soir. La RTBF a réagi face au malaise.

En commentant la faute de Dennis, joueur du club de Bruges, Marcel Javaux, chroniqueur régulier de l’émission et animateur de la page arbitrage, avait lancé ceci: «Avec le VAR, ça vaut quatre, cinq matches, et le gars s’en sort blanchi».

Rien de polémique, si ce n’est qu’il ajoute après: «Enfin si on peut dire».

Une petite phrase pour tenter de désamorcer le terme «blanchir» loin d’être appréciée par tous, en premier lieu par un autre chroniqueur Khalilou Fadiga, qui a manifesté son mécontentement en direct.

Si Marcel Javaux avait un profil raciste, il ne ferait pas partie de l’équipe de La Tribune

Pour éteindre l’incendie, Michel Lecomte, présentateur de l’émission et chef de la rédaction des sports, s’est exprimé sur le site Internet de la RTBF: «Nous nous sommes expliqué Marcel Javaux et moi immédiatement en sortant du plateau hier sur le caractère très équivoque de cette réflexion. Marcel Javaux s’est défendu en précisant qu’au moment où il a employé l’expression “blanchi”, il a voulu s’excuser et a ajouté “si on peut dire”. Cela n’a manifestement pas été perçu de la même façon par tous, ce qui explique les nombreuses réactions après cette intervention qui a provoqué un réel malaise sur le plateau. Cette réflexion était déplacée et de mauvais goût mais on ne peut pas l’associer à des propos racistes qui viseraient à être discriminants envers qui que ce soit. Si Marcel Javaux avait un tel profil, il ne ferait pas partie de l’équipe de La Tribune qui a toujours dénoncé avec vigueur les actes, les gestes et les propos racistes toujours bien présents, malheureusement, dans et autour des stades.»

Ce mardi, Marcel Javaux s’est publiquement excusé sur son compte Twitter.