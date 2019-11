Un arbre planté pour chaque naissance montoise

La ville de Mons lance une opération visant à planter un arbre pour chaque naissance enregistrée sur le territoire montois. Avec 1 000 naissances par an, il y a de quoi faire.

Désormais, chaque famille enregistrant la naissance d’un enfant au service population de la ville de Mons recevra un cadeau de naissance un peu particulier: la possibilité de planter un arbre. Lors de l’enregistrement de la naissance, la famille recevra un bon numéroté et estampillé qui permettra de réserver un arbre, dont la ville fera l’acquisition.

Cette opération «une naissance, un arbre» permet à la population de prendre part aux efforts de reboisement que déploient les services techniques de la ville. Chaque année, ils plantent environ 300 arbres, pour remplacer les arbres abattus, mais aussi pour arborer l’espace public partout où c’est possible.

Dans cette volonté d’arborer la ville, les porteurs de projets immobiliers sont également sollicités. «Nous veillons à ce que les permis d’urbanisme intègrent systématiquement des aménagements paysagers en adéquation avec ce qui devra être enlevé lors de la phase de construction», précise la ville de Mons dans sa communication.

Le redéploiement de la nature est un des grands engagements du collège communal PS-Écolo, inscrit dans sa déclaration de politique communale. Les espaces verts arborés doivent permettre de lutter contre les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité et contribuer au maillage écologique du territoire.

Pour le bourgmestre Nicolas Martin, la mesure «une naissance égale un arbre» «est le maillon d’une longue chaîne d’actions, actuelles et à venir, contribuant au maillage écologique du territoire. Ce qui nous plaisait ici, c’était surtout l’idée d’offrir la possibilité aux Montois de participer à l’effort communal.»

Et avec un millier de naissances par an enregistré à l’état civil, il y a un certain potentiel…