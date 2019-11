Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

En finir avec le cyber-harcèlement des femmes journalistes; Le nouvel ambassadeur israélien, de passage dans nos locaux, se livre; Les engrais azotés génèrent plus de gaz à effet de serre (GES) qu’estimé; ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 26 novembre.

1

Magnette: «Il est temps de réussir»

Cela devient une sorte de rituel désormais. Après avoir été rencontrer le roi, Paul Magnette vient expliquer ses avancées face à la meute de journalistes.

L’informateur a cette fois reçu quinze jours de plus pour avancer dans sa mission.

2

En finir avec le cyber-harcèlement des femmes journalistes

Selon un rapport de l’IMWF (International Women’s Media Foundation), deux femmes journalistes sur trois sont harcelées. Pour un quart d’entre elles, ce harcèlement a lieu via les réseaux sociaux. Face à ce constat, la RTBF, en collaboration avec des associations professionnelles (AJP, FIJ, FEJ) a organisé une après-midi de réflexion pour tenter de faire émerger les bonnes pratiques. Résultat des courses? On a encore du chemin à parcourir. Mais les consciences se réveillent.

3

Mercosur: le cdH veut un débat au plus vite

Mercosur, c’est maintenant qu’il faut agir. C’est en ce sens que le cdH va déposer ce mercredi une proposition de résolution au Parlement de Wallonie. Avec un message clair du côté des humanistes: cet accord, ils n’en veulent pas.

C’est surtout sur le volet agricole que le cdH considère qu’il n’y a pas de place pour négocier.

4

Engrais azotés : + 20 % émis en 20 ans

Les engrais azotés génèrent plus de gaz à effet de serre (GES) qu’estimé. Des résultats publiés dans «Nature Climate» confirment.

5

Stade national aux portes de Bruxelles: «Ce stade en BW, c'est une évidence»

Le stade national construit à cheval sur les deux Brabant: c’est le souhait du ministre Crucke qui ne manque pas d’arguments.

Pour Mathieu Michel, qui n'est autre que le frère du Premier ministre sortant, un stade national à Tubize est une évidence.

6

Le nouvel ambassadeur israélien: «Israël attend la négociation»

Le nouvel ambassadeur d’Israël à Bruxelles est en campagne: Israël, affirme-t-il, est toujours prêt à négocier. Mais sur quelles bases?

De passage dans nos locaux, Emmanuel Nahshon se livre.

Interview.

7

Bloomberg candidat diviseur ou avisé?

L’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, est candidat à l’investiture démocrate.

Au risque de diviser son camp?

8

FOOTBALL | Ligue des champions: Percy Tau, de la tête aux pieds

Après un bon début de saison, l’attaquant brugeois Percy Tau cherche son deuxième souffle. Sans jamais prendre le temps de s’ennuyer.

C’est un petit homme pétillant, sobre et humain. Le cadet d’une famille de huit enfants qui a grandi à Witbank, une ville industrielle et extrêmement polluée d’Afrique du Sud, qui est devenu petit à petit une star dans son pays. Et qui, depuis deux ans, séduit l’Europe du football (surtout la Belgique) par son audace et sa vivacité. Mais ne lui dites surtout pas qu’il est une star, il n’aime pas ça, malgré ses centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux et la relative hystérie qu’il provoque lorsqu’il porte les couleurs nationales.

Pourtant, sa trajectoire force le respect.

9

CINÉ | Karin Viard, l’inquiétante nounou

Quand on feuillette le catalogue des actrices françaises, Karin Viard est plutôt à classer du côté des sympathiques. Mais après un rôle ambigu dans Les chatouilles, elle bascule maintenant carrément vers le camp des cinglées. Car son personnage de nounou dans Chanson douce, adapté du roman éponyme de Leïla Slimani (prix Goncourt 2016), tient plus de la sorcière que de Mary Poppins.

Interview-thérapie.

10

FOOTBALL | Henen: «Je peux juste mettre la pression»

Au Sporting Charleroi, bien installé au cœur du top 6, tout tourne… ou presque. Depuis le début de saison, Karim Belhocine, peut-être moins soucieux que son prédécesseur des états d’âme des uns et des autres, n’a certes pas fait de la rotation son principe de management.

Depuis le début de saison, David Henen n’est pas encore parvenu à forcer sa place dans un onze en pleine confiance.

