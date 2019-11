Le président de Brescia dérape sur Balotelli: «Il est noir et essaye de s’éclaircir»

Le président du club de Serie A a fait une «mauvaise blague» sur Mario Balotelli en insistant sur sa couleur de peau pour justifier ses mauvaises performances en conférence de presse ce lundi. Le club a dû préciser sa pensée par communiqué pour éteindre l’incendie.

C’est une phrase plutôt invraisemblable prononcée ce lundi par Massimo Cellino, président du club de Brescia, lanterne rouge de Serie A.

Interrogé sur le cas de Mario Balotelli, qui a été exclu de l’entraînement et non convoqué pour le match contre la Roma dimanche, le président du club du Nord de l’Italie a déclaré ceci face aux journalistes: «Qu’est-ce que je dois vous dire à propos de Balotelli? Qu’il est noir, qu’il essaye de s’éclaircir et qu’il a de grandes difficultés.»

Par la suite, le club a communiqué sur l’incident en parlant «de blague paradoxale, mal comprise, qui avait pour but de dédramatiser l’attention médiatique sur Balotelli et le protéger».

Néanmoins, ce racisme ordinaire, même sous le ton de «l’humour», passe mal alors que Balotelli a été la cible de cris racistes au Hellas Vérone, il y a à peine 3 semaines.

En attendant, «Super Mario» ne devrait pas faire long feu dans sa région d’enfance puisqu’il est cité sur le départ, quelques mois à peine après son arrivée. Selon la presse italienne, le Galatasaray serait prêt à accueillir l’ancien de l’Inter et de l’AC Milan, mais aussi de Manchester City, Liverpool, Nice et Marseille.