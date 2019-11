Les Bucks et les Lakers enchaînent les victoires, Toronto surpasse Philadelphie

Les Bucks de Milwaukee en mode double-double à 50 points, et les Lakers de LeBron James ont enchaîné une huitième victoire de rang et les raptors de Toronto qui corrigent Philadelpie: voici ce qu’il s’est passé dans le championnat nord-américain de basket-ball (NBA).

Milwaukee a bien failli se faire à nouveau surprendre par Utah (122-118), dernière franchise à avoir battu les Bucks, le 8 novembre.

Mais le meilleur joueur (MVP) de NBA Giannis Antetokounmpo a mené sa franchise vers une huitième victoire de rang en signant un 17e double-double d’affilée, avec 50 points, 14 rebonds et 6 passes décisives.

La série de double-double de Giannis Antetokounmpo est la plus longue en début de saison depuis les 34 consécutifs de Bill Walton en 1976-77.

Utah, pourtant deuxième meilleure défense de NBA, avait dominé les deux premiers quart-temps (48-57), avant le réveil de Milwaukee au troisième. Les Bucks ont alors marqué 42 points, le meilleur score de la franchise en un quart-temps cette saison. Ils confortent ainsi leur première place en conférence Est, avec 14 victoires et 3 défaites.

À l’Ouest, ce sont les Lakers qui dominent la conférence, avec 15 victoires et 2 défaites, et LeBron James (33 points, 14 passes décisives et 3 rebonds) qui guide sa franchise vers une huitième victoire de rang, face aux Spurs de San Antonio (104-114).

Anthony Davis (19 points, 12 rebonds et 6 passes décisives) s’est également illustré pour les Lakers, deux jours avant des retrouvailles qui s’annoncent piquantes avec son ancienne franchise des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Leur dernière rencontre, c’était en demi-finales de conférence Est la saison dernière, lorsque Kawhi Leonard donnait la victoire à Toronto, qui a fini champion de NBA.

Entre-temps, celui-ci a quitté Toronto pour les Clippers, mais le Scotiabank Arena a offert un beau spectacle, apprécié par le fan de Toronto Jim Naismith, qui n’est autre que le petit-fils de l’inventeur du basket-ball.

Pascal Siakam (25 points, 3 passes décisives, 7 rebonds), Fred VanVleet (24 points, 8 passes décisives, 3 rebonds) et Rondae Hollis-Jefferson (16 points, 10 rebonds et 3 passes décisives) lui ont fait honneur, portant les Raptors à une 14e victoire d’affilée à domicile en saison régulière contre les Sixers.

Ceux-ci semblaient si peu impliqués, à l’image du pivot Joel Embiid, qui n’a pas marqué un seul point, pour la première fois de sa carrière en NBA (0/11 aux tirs, 0/4 à 3 points et 0/3 aux lancers francs).