Australie: la police retrouve le coprs présumé d'un touriste britannique porté disparu

(Belga) La police australienne a retrouvé mardi un corps près d'un ruisseau dans une région prisée par les touristes au sud du pays, à un kilomètre d'un camping où un touriste britannique avait été aperçu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi.

La police présume qu'il s'agit du corps d'Aslan King, voyageur britannique de 25 ans, qui avait disparu aux abords d'une route océanique populaire de l'Etat du Victoria, baptisée Great Ocean Road, à 230 km de Melbourne. Les officiers doivent encore formellement identifier le corps, mais ont communiqué qu'ils étaient d'avis qu'il s'agit du corps du jeune homme. Arrivé depuis deux semaines en Australie, celui-ci campait avec quatre autres amis britanniques non loin de l'océan dans cette région populaire pour les formations rocheuses dites des Douze Apôtres. Aslan King aurait été pris de troubles convulsifs avant de se blesser à la tête. Après s'être relevé, le jeune homme serait parti en courant en direction du bush environnant. Ses compagnons ont décrit qu'il aurait pu être "désorienté et perdu dans le bush". Des efforts de recherche conséquents ont été entrepris par les autorités australiennes qui ont découvert un corps mardi matin non loin d'un ruisseau. Un rapport va être établi par les enquêteurs à destination d'un médecin légiste. (Belga)