PHOTOS | Soleil et joie à la Saint-Nicolas à Huy

Depuis plus de 50 ans, les rhétos des écoles de Huy et alentours célèbrent la Saint-Nicolas des étudiants. C’était ce lundi.

Hier matin, des centaines d’étudiants se sont rassemblés sur le parking de l’avenue Godin-Parnajon, à Huy, avec la ferme intention de fêter dignement le Grand saint. L’ASBL la Hutoise est l’organisatrice de l’événement depuis 2006, elle s’occupe du contrôle d’identité et de la distribution des bracelets à l’arrivée des étudiants. En effet, il faut s’être préalablement inscrit pour entrer. À ses côtés, on remarque la présence de policiers et ambulanciers de la zone de Huy. Parmi la foule, on distingue les étudiants des écoles secondaires de Huy mais aussi d’Andenne et Amay. Les fêtards, vêtus de leurs tabliers personnalisés de petits mots et de dessins, se sont donnés corps et âme au lancé d’œufs, de farine, de ketchup ou encore de mousse à raser. Le char dominé d’un DJ et de saint Nicolas est arrivé et a annoncé le départ du cortège folklorique. Les centaines de participants ont alors conquis la ville en musique en passant par le Pont de l’Europe et le Quai de Compiègne, avant de faire une pause à l’entrée de la rue Neuve pour la distribution de boissons et de bonbons. Ils se sont remis en route vers le Pont Baudoin et le Quai d’Arona avant de retourner sur le lieu de l’événement.

+ À LIRE | Cette année, la Hutoise a innové

Le site est introduit par la banderole «la Saint-Nicolas des étudiants de Huy» et entouré de barrières. Dès 11 heures, les étudiants font la queue pour reprendre les festivités de plus belle. À l’entrée, on retrouve les membres de la Hutoise qui vérifient les bracelets. En se faufilant parmi les étudiants barbouillés, on trouve le bar, qui sert uniquement des boissons softs et des bières, ainsi que des stands de restauration. Le service communal de prévention Huy Clos offre, lui, de la soupe, de l’eau et des pâtisseries provenant des boulangeries de la région. Tout au long de la journée, les rhétos se sont amusés sur le rythme de trois DJ tout en participant à des animations comme le concours interécoles.