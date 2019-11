Contournement de Lessines: "Il faut trouver d'autres réponses" (Henry)

"Construire de nouvelles infrastructures est incompatible avec nos objectifs climatiques. Il faut être cohérent et trouver d'autres réponses que la construction de nouvelles routes", a martelé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), interrogé lundi soir au Parlement de Wallonie par la députée cdH Mathilde Vandorpe. Au coeur du débat: encore et toujours l'achèvement du contournement de Lessines, ce tronçon de 2 km que l'exécutif régional a décidé de ne pas construire.

La semaine passée, l'intercommunale Ideta avait demandé au ministre de revoir sa copie, emboîtant le pas aux autorités locales. Sans succès: ce lundi, Philippe Henry a à nouveau confirmé l'abandon des travaux. "Nous avons pris acte de la position d'Ideta mais ce contournement ne sera pas réalisé sous cette législature", a-t-il répété.

"C'est une transition difficile. Nous devons toutefois être cohérents et résoudre autrement que par l'addition de nouvelles infrastructures les problèmes qui se posent", a ajouté le ministre.

Un autre contournement, celui de Wavre, a également donné lieu à une passe d'arme entre Ecolo et le cdH, le premier accusant le second de jouer au "pompier pyromane" en "créant des problèmes pour les résoudre par la suite et se faire passer pour un héros".

Le cdH a en effet déposé une proposition de résolution portant sur l'abandon de ce contournement, le liant à l'arrêt du contournement de Perwez décidé par l'exécutif régional. "Nous ne soutenons pas le projet du contournement de Wavre, mais pourquoi le mettre en lien avec contournement de Perwez? A part un argument bac à sable, je ne vois pas bien l'intérêt", s'est ainsi interrogé le député Ecolo Laurent Heyvaert.

Réponse du berger à la bergère, André Antoine (cdH) a quant à lui dénoncé "l'incohérence" des écologistes, fustigeant particulièrement leur refus d'organiser des auditions sur la question au parlement wallon.