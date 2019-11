Deux femmes percutées par une voiture à Mouscron: le chauffard ivre sous mandat d’arrêt

L’homme qui a fauché une mère et sa fille samedi matin à Mouscron écope de quatre chefs d’inculpation.

Samedi matin, sur le passage piéton du carrefour de la rue Saint-Pierre et de la rue Alois Den Reep, à Mouscron, un chauffard a percuté une dame de 59 ans et sa fille. Ivre, il a continué sa route avec l’une des victimes coincée sur le capot, l’autre ayant été projetée sur le bas côté. Elles ont toutes deux été sérieusement blessées. Interpellé, le conducteur a, dans un premier temps, fait croire qu’il avait été victime d’un car-jacking et qu’il n’était pas au volant au moment des faits. Une version qui n’a pas tenu la route très longtemps lors de son interrogatoire devant la juge d’instruction, ce dimanche. Le mandat d’arrêt délivré à l’encontre de ce Wattrelosien né en 1985 comprend pas moins de quatre chefs d’inculpation: coups et blessures involontaires pour l’accident de roulage, délit de fuite, imprégnation alcoolique et non assistance à personne en danger. Si les trois premiers faits sont du ressort du tribunal de police, le dernier relève du tribunal correctionnel.

L’homme est derrière les barreau et passera vendredi devant la Chambre du conseil qui décidera de son maintien ou non en détention.