Mons: 10 000 mégots collectés durant la semaine de réduction des déchets

L’ASBL de prévention au tabac Sept a mené une action samedi dernier dans le piétonnier montois. La moisson fut très fructueuse.

La cigarette n’est pas seulement néfaste pour le corps humain, elle est aussi mauvaise pour la nature. Un mégot met 12 ans à se décomposer complètement et on en jette 4 300 milliards par an dans le monde. Cela représente 2,3 millions de tonnes de déchets.

À l’échelle belge, ce sont 10 millions de mégots qui sont jetés chaque jour. Ces mégots sont emportés par la pluie et le vent ou sont jetés dans les égouts. Ils amerrisent dans les cours d’eau, qui se jettent dans les mers et océans. Quand on sait qu’un mégot peut polluer un m³ de neige et plus de 500 litres d’eau, on réalise alors qu’il s’agit d’un des polluants les plus toxiques et un des plus néfastes pour les océans.

Le pire, c’est que cette pollution est relativement involontaire. Quel fumeur a conscience des conséquences dramatiques d’un geste tellement anodin que celui de jeter son mégot de cigarette?

Informer et conscientiser

C’est pour sensibiliser à cette problématique qu’une ASBL montois a mené une action toute la semaine écoulée, consacrée à la réduction des déchets, dans le cadre de l’opération «Ton mégot, tolérance zéro», pilotée par la ville de Mons.

Sept ASBL Durant la semaine, la ville et l’ASBL ont invité tout citoyen à ramasser des mégots dans le centre-ville et participer au challenge #fillthebottle, en vogue sur les réseaux sociaux et consistant à remplir une bouteille en plastique de mégots de cigarettes.

Cette récolte s’est clôturée par une opération visibilité samedi dernier, dans le haut du piétonnier montois. Un grand cylindre était installé, dans lequel les passants fumeurs étaient invités à jeter leurs mégots.

Pendant ce temps, des volontaires armés de sacs et de gants se sont disséminés aux quatre coins de la ville pour encore récolter ces petits déchets que l’on ne remarque plus, et pour distribuer des flyers conscientisant les passants sur la problématique.

Une deuxième édition

Résultat de la récolte: environ 10 000 mégots en deux heures de présence. Cela dit tout de la présence ces déchets toxiques dans l’espace urbain, dont les composants (acétate de cellulose, dioxyde de titane, triacétine…)finiront par se retrouver dans l’eau.

L’action n’avait pas pour ambition de culpabiliser les fumeurs, mais plutôt de les conscientiser: des cendriers portables ont été distribués. C’était aussi l’occasion pour les fumeurs de se renseigner sur les possibilités d’arrêter leur consommation de clopes.

Le souhait de la ville et de l’ASBL est de rééditer l’opération, mais en l’organisant différemment pour en doper le succès. Quant aux 10 000 mégots récoltés, ils prendront la route d’un centre spécialisé pour être traités.