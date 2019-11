Cinq chefs d’inculpation après une course poursuite rocambolesque

Les deux fuyards arrêtés à l’issue d’une incroyable course-poursuite, jeudi matin, ont été placés sous mandat d’arrêt. Lequel reprend pas moins de cinq chefs d’inculpation différents...

Jeudi, vers 4 h 30, la police de la zone du Tournaisis est alertée par le déclenchement du système d’alarme du magasin Planet Parfum, dans le centre commercial de Froyennes. Elle tente d’interpeller les malfrats en remontant la rue à contresens. Deux véhicules sont aperçus dont une camionnette.

S’en suit une incroyable course-poursuite qui trouve son épilogue à Wevelgem et implique des équipes de quatre zones de police différentes ainsi que des agents de la police de la route de Courtrai.

Elle se solde par l’arrestation de deux Français - nés respectivement en 1991 et 1998 - qui se sont réfugiés dans un cabanon de jardin. Un riverain les a aperçus alors qu’il en sortaient et a été intrigué par leur «tenue légère». Il a alerté la police qui a pu mettre le grappin sur les malfrats.

Présentés devant la juge d’instruction Christine Dierick vendredi, les deux homme écopent de pas moins de cinq chefs d’inculpation différents: vol qualifié pour les faits commis à Planet Parfum, vol de plaques d’immatriculation (soit celles dérobées peu avant les faits à l’avenue de Maire et apposées sur la camionnette), entrave méchante à la circulation sur les territoires de Tournai, Templeuve, Mouscron, Rekkem et Wevelgem, rebellion avec arme contre six policiers à Wevelgem (en réalité, le véhicule avec lequel ils ont foncé sur des policiers est considéré comme étant une arme) et (toujours à Wevelgem), recel de la camionnette avec laquelle ils circulaient et qui avait en réalité été volée en France quelques mois plus tôt. Inutile de préciser que les deux ressortissants français ont été invités à réfléchir aux conséquences de leurs actes derrière les barreaux de la prison de Tournai…