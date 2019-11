Schaerbeek: une douzaine de personnes à reloger après une fuite de gaz de ville et de CO

C’est un technicien de Sibelga qui a donné l’alerte: les pompiers sont intervenus à Schaerbeek pour une fuite de gaz de ville et de monoxyde de carbone (CO) dans une maison transformée en appartements.

Les pompiers sont intervenus ce lundi après-midi rue L’Olivier à Schaerbeek pour une fuite de gaz de ville et de monoxyde de carbone (CO) dans une maison transformée en appartements, a indiqué dans l’après-midi Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une personne légèrement intoxiquée a été transportée à l’hôpital.

Un technicien de Sibelga, qui avait été appelé sur place pour une odeur de gaz, a décidé d’alerter les pompiers, car les habitants se plaignaient de nausées et de vomissements persistants depuis plusieurs jours. L’appel leur est parvenu vers 14h13.

Les pompiers, une ambulance et un SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) ont été envoyés sur place.

Les intervenants ont constaté des fuites de gaz de ville et de CO. En concertation avec Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, les pompiers ont décidé de sceller les compteurs. Les habitants doivent en conséquence être relogés. Ils ont été pris en charge par la police locale et la commune. Il est question d’une douzaine de personnes, dont 5 ou 6 enfants qui devaient se faire examiner lundi soir, à leur retour de l’école.