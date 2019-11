Bruxelles: incendie dans un hôtel de l’avenue Louise

Les clients avaient tous évacué les lieux à l’arrivée des secours: un incendie s’est déclaré à l’hôtel Ibis Styles, situé sur l’avenue Louise à Bruxelles

Un incendie s’est déclaré ce lundi vers 13h à l’hôtel Ibis Styles, situé au 212 de l’avenue Louise à Bruxelles, a indiqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les clients avaient tous évacué les lieux à l’arrivée des secours sur place. Il n’y a heureusement pas eu de blessé. Walter Derieuw a précisé en fin d’intervention que les étages 7 à 10 étaient hors-service.

Le feu a démarré au 8e étage. Il a été maîtrisé vers 13h33. Les pompiers ont pu travailler rapidement car ils ont branché leurs lances sur les colonnes d’approvisionnement en eau prévues par mesure de sécurité dans l’hôtel. Les secours ont quitté les lieux vers 14h45. Au total, 27 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l’incendie.

L’origine du feu restait à déterminer.

Une chambre a été entièrement détruite. Les étages 7 à 10 sont hors-service, le 7e à cause des dégâts causés par les infiltrations d’eau et les étages supérieurs à cause des fumées.

Au total, 64 clients ont pu être relogés sur place, car il y avait suffisamment de chambres libres aux autres étages. Ils n’ont donc pas eu à changer d’hôtel, comme cela avait été envisagé au départ de l’incident.