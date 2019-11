Étudiants et profs confinés à l’intérieur du campus universitaire d’Anvers

Des mesures de sécurité ont été mises en place lundi après-midi sur un campus de l’Université d’Anvers après des menaces reçues par l’institution anversoise.

La police demande à chacun de rester à l’intérieur des bâtiments et les cours de facultés de médecine, des sciences de la santé et pharmaceutiques, de biomédicale et de sciences vétérinaires ont été annulés.

Un message a été envoyé par l’application Snapchat au service d’assistance de l’université par un prétendu étudiant en médecine. Il mentionnait notamment une attaque par un homme armé, sans mentionner l’université elle-même.

La police est intervenue au départ pour calmer la situation, affirmant qu’il n’y avait aucune raison de paniquer. Elle a tout de même instauré des mesures de sécurité. «Tout le monde doit rester à l’intérieur mais peut se mouvoir librement dans les bâtiments», indique l’UAntwerpen. «Ceux qui se trouvent à l’extérieur doivent retourner à l’intérieur. Nous continuons à consulter la police.»

La police locale d’Anvers a souligné qu’il ne s’agissait que de mesures de précaution, afin de ne prendre aucun risque. Elle n’a pas précisé combien de temps ces mesures resteront en place.