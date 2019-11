Ciney n’a plus de manager sportif

Lassé par les critiques, Youness Sbaa a décidé de quitter son poste de manager sportif à Ciney.

Samedi soir, Youness Sbaa avait la tête des mauvais jours après la nouvelle défaite des Cinaciens. «J’arrête les frais ici», lâchait-il dans la buvette. Lundi matin, à tête reposée, il a confirmé sa décision. «Je ne supporte plus les critiques et les insultes, souligne celui qui s’occupe des transferts depuis deux ans. J’en prends plein la tronche tout le temps. Quand ce ne sont pas les supporters, ce sont les parents. La situation me mine, je ne pensais plus qu’à ça, je n’en dormais plus. À partir du moment où ça me bouffait la santé, il fallait prendre une décision, surtout que je prenais tout pour moi.»

Youness ne conteste pas que son bilan est négatif, même s’il n’est évidemment pas l’unique responsable. «Tout n’est pas de ma faute même si j’ai réalisé les transferts. Il y a un réel souci de mentalité dans ce groupe. Je n’ai pas vu une équipe plus forte que nous cette saison. Mais on rentre au vestiaire tête baissée. Ça manque d’un leader.» S’il quitte le club, Youness reviendra pour y suivre son fils Adel. «Je n’ai rien contre le club, c’est une décision personnelle, pour mon bien. Et franchement, ça me fait mal pour Luc (le président), je suis déçu pour lui et j’espère que Ciney s’en sortira.»