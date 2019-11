VIDÉO | Un gardien mexicain marque sur un dégagement à la 94e minute

Gardien du club mexicain de Chivas de Guadalaraja, José Antonio Rodríguez a assuré la victoire à son équipe en marquant sur un dégagement depuis sa propre surface à la 94e minute.

Généralement cantonnés à leur cage, très peu de gardiens connaissent la joie de marquer un but. Mais il arrive parfois que les gardiens endossent le costume de sauveur sur la dernière action du match, alors que toutes les autres options ont été épuisées.

Dimanche, lors de la 19e journée de Liga MX au Mexique, le dernier rempart de Veracruz a bien cru remplir ce rôle face au Chivas de Guadalaraja... mais c’est son vis-à-vis qui lui a volé la vedette à la 94e minute.

Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas ce que c’est de marquer un but.

Monté sur le dernier corner du match alors que son équipe était menée 2-1, le gardien de Veracruz, lanterne rouge de D1 mexicaine, a laissé son but vide pour arracher l’égalisation... en vain. Ni une ni deux, José Antonio Rodríguez s’est emparé du cuir et l’a dégagé de toutes ses forces. 80 mètres et trois rebonds plus tard, le ballon finissait sa course dans les filets de Veracruz.

¡¿TE LO PERDISTE?! ?? ¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE NUESTRO PORTERO @TONORODRIGUEZ1! 🔥 pic.twitter.com/OxUS1xgVbj — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2019

Un but exceptionnel qui a rendu fou les supporters, les commentateurs... et le principal intéressé. «Je n’avais jamais imaginé marquer un but, pas même à l’entraînement», a déclaré José Antonio Rodríguez, encore sous le choc. «Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas ce que c’est de marquer un but. Je n’avais jamais marqué de but dans ma vie», a ajouté le gardien de 27 ans.