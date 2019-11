«On cherche à démoniser Steve Depla et à victimiser Gaëlle Buisseret»

Le procès de Gaëlle Buisseret, accusée du meurtre de Steve Depla, se poursuit ce lundi. Tant pour l’avocat des parties civiles que pour l’avocat général, l’excuse de la provocation ne tient pas la route

Les avocats des parties civiles ont été les premières à plaider ce lundi, en ce troisième jour de procès devant les assises du Hainaut où Gaëlle Buisseret est accusée du meurtre de Steve Depla, perpétré le 29 janvier 2018 à Trivières.

Dans leur plaidoirie, Me Dimitri Vantomme et Me Wendy Verstraete ont estimé qu’il ne s’agissait ni d’un acte involontaire, ni d’une réponse à une provocation. Gaëlle Buisseret doit donc être reconnue coupable d’un meurtre,.

«On essaye de démoniser la victime et de victimiser l’accusée», a déclaré Me Vantomme au début de la plaidoirie. «Ce n’est pas le procès de Steve Depla, il n’a pas mérité d’être tué par Gaëlle Buisseret.»

Elle se débarrasse de l’arme du crime

Pour les avocats des parties civiles, il s’agit d’un meurtre. Me Vantomme a mimé le geste fatal, un coup de couteau porté du haut vers le bas, et a détaillé l’attitude de l’accusée après avoir porté le coup de couteau au niveau du thorax de la victime. «Depuis ce geste, elle n’a rien fait d’autre que de mentir et de manipuler», insiste l’avocat, rappelant que l’accusée avait déclaré, juste après les faits, que ceux-ci avaient été commis par quelqu’un d’autre.

La lame est rentrée dans le corps de Steve à une profondeur de sept à huit centimètres, sectionnant en partie l’artère pulmonaire, provoquant une hémorragie. «Elle a porté le coup de couteau dans la cuisine et elle l’a poussé dehors. C’était une première décision de ne pas l’aider. Elle s’est ensuite, d’une manière lucide, débarrassée de l’arme du crime, à trente mètres de là, dans un avaloir bien caché».

Il y avait deux témoins directs des faits, ses deux enfants mineurs, «à qui elle a demandé de ne rien dire». Pour la partie civile, elle a pris le temps de dire à ses enfants ce qu’il fallait dire à la police pour s’en sortir.

Trois plans pour s’en sortir

«Quatre minutes plus tard, elle appelle les secours et ne dit rien pendant cinquante-quatre secondes. À ce moment-là, elle prend la décision qu’il doit mourir, insiste Me Vantomme, deux minutes plus tard, les secours la rappellent et les mensonges commencent, personne ne voulait tuer Steve Depla à Trivières».

Mais son plan s’est effondré quand les enfants ont été interrogés par des policiers spécialisés dans les auditions de mineurs. «Son second plan a été de dire qu’elle avait frappé Steve pour se défendre car il était entré en force et qu’il l’avait tirée par les cheveux. Mais les médecins légistes ont constaté qu’elle n’avait pas été frappée, ni tirée par les cheveux et que le coup de couteau n’avait pas été porté de bas en haut, mais de haut en bas».

Un troisième plan a été imaginé par l’accusée: l’empalement. «Un troisième mensonge qui n’a pas tenu la route longtemps», indique Me Vantomme.

Gaëlle avait déjà menacé

L’accusée l’a admis jeudi, mimant le vrai geste du haut vers le bas. «On s’est dit qu’elle allait assumer mais non, elle en est incapable. Elle prétend aujourd’hui qu’elle a été provoquée. Il est bien possible qu’il y ait eu des gifles mais cela ne justifie pas de porter un coup de couteau».

Pour les parties civiles, Gaëlle Buisseret n’a pensé qu’à elle-même. «Dire qu’elle n’a pensé qu’à ses enfants n’est pas la vérité», a poursuivi Me Vantomme selon lequel Gaëlle Buisseret n’était pas une femme battue par Steve Depla qui, certes, pouvait se montrer violent quand il était sous l’influence de l’alcool et les stupéfiants.

«Elle aussi, à la seule différence qu’il lui a donné un coup de boule, deux mois avant les faits, mais cela ne justifie pas un coup de couteau».

Le 29 janvier, vers 20 h, Steve est revenu chercher ses affaires chez Gaëlle, quelques minutes après s’être disputé avec elle. Il y a eu des insultes, des gifles comme l’ont déclaré les enfants. Et puis le coup de couteau. «L’histoire se répète, elle avait menacé son frère avec un couteau, frappé son ancien compagnon au thorax avec un râteau, et déjà menacé Steve avec un couteau».

Pour Me Vantomme, Steve Depla n’était pas un démon. «C’était un papa qui aimait ses trois enfants, qui voulait seulement récupérer sa carte d’identité pour retourner à Menin, fêter l’anniversaire de son fils aîné qui avait lieu deux jours plus tard», ajoute Me Verstraete, voix des trois jeunes enfants de la victime, trois bambins qui pleurent leur papa.

Pour l’accusation, provocation exclue

Après deux jours de procès, Pierre Hustin, avocat général devant la cour d’assises du Hainaut, n’a pas changé d’avis: «il s’agit d’un meurtre.»

«C’est seulement jeudi qu’elle a donné une version compatible avec les lésions. Elle a une tête de moins que lui, 1m58 contre 1m79. Le coup a été porté à 1m39 environ, du haut vers le bas, en oblique, avec une arme létale, un couteau, dans une zone vitale, le thorax. L’intention d’homicide est établie, elle a cherché à avoir plus de force».

L’avocat général revient aussi sur les déclarations du fils, tiraillé entre la loyauté avec sa mère et le souci de dire la vérité, qui a dit: «elle est allée chercher le couteau dans l’évier et elle a frappé à deux reprises, alors que Steve a essayé de se saisir du couteau après la première tentative».

Pour Pierre Hustin, elle n’était pas en état de panique après avoir porté le coup puisqu’elle a jeté le couteau dans un avaloir dissimulé à la vue de tous, «à trente mètres de là avec un certain sang-froid». Elle a ensuite balayé les débris de verre de la vitre brisée avant l’arrivée des forces de l’ordre. Enfin, elle a briefé les enfants sur ce qu’ils pouvaient dire à la police.

Elle prend le couteau en connaissance de cause

L’avocat général s’est penché sur les minutes qui ont suivi le coup de couteau, en rappelant que le médecin légiste estimait que la victime perdait 200 millilitres de sang par minute.

«Le coup de couteau a été porté vers 20h00. Elle compose le numéro des secours à quatre reprises, sans parler. Elle crie, les voisins arrivent. Avec un certain culot, elle leur dit qu’elle a appelé les secours qui n’arrivent pas. Pendant dix minutes, Steve Depla s’est vidé de son sang. Elle l’a laissé crever jusqu’à l’arrivée des policiers à 20h17».

Il note que Gaëlle Buisseret a une propension pour la violence. «Au moment où elle s’empare du couteau, elle savait qu’elle pouvait et qu’elle allait en faire usage et elle connaissait les conséquences. Il n’y a aucune place pour les coups et blessures ayant provoqué la mort sans intention de la donner».

Vendredi, la défense a posé la question de la provocation, cause d’excuse en droit. Pour l’accusation, Gaëlle Buisseret n’a pas été provoquée. «Rentrer sans frapper n’est pas un acte de violence grave mais, selon son fils, Gaëlle a marqué son accord pour que Steve prenne sa carte d’identité».

Steve aurait cassé la vitre de la porte séparant la cuisine du living, ce qui n’est pas établi puisque le fils de l’accusée dit que la vitre s’est cassée durant la bagarre. «Les violences graves et le critère de proportionnalité font défaut», conclut Pierre Hustin.