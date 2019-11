MPH en visite à Stockay, gardien et buteur, Minerois brise le silence, la rumeur De Sutter: le best of foot local

Michel Preud'homme a assisté à l’affrontement entre Stockay et Rebecq. Yves Bircic

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions spectaculaires et de situations rocambolesques qui valent le détour.

1. Le gardien de Meix offre la victoire à son équipe à la 93e

Nul besoin de se triturer les méninges pendant des heures pour décider à qui il faut décerner le titre d’homme du match dans la rencontre opposant Aywaille et Meix, en D2 Amateurs. Gérald Brolet est, sans contestation possible, celui-là. Ce dimanche, le portier méchois a traversé le terrain à la 93e, sur le corner de la dernière chance, pour permettre aux siens d’arracher le partage sur le gong en canonnant dans le plafond (2-2).

2. Après le scandale sexuel, Minerois condamne la presse

En octobre dernier, l’Espoir Minerois a défrayé la chronique avec l’affaire de «la vidéo dans la buvette», dans laquelle on voyait une jeune femme se livrer à des actes sexuels et dégradants sous le regard amusé de plusieurs joueurs du club.

Silencieux depuis ce scandale, le club a communiqué via des lettres affichées dans la buvette en condamnant les faits, mais également le déchaînement médiatique qui s’en est suivi. «Nous condamnons bien entendu les faits, totalement inadmissibles mais nous condamnons de façon tout aussi forte la presse qui a déclenché une véritable tempête médiatique et judiciaire.»

En conséquence, le club a décidé de ne plus communiquer avec la presse jusqu’à nouvel ordre et, en attendant les conclusions des enquêteurs, le Minerois a pris quelques mesures en interne. «Nous avons décidé de revoir l’accès à la cafétéria après les entraînements et de renvoyer du Club pour une durée indéterminée les joueurs concernés, avec interdiction d’entrée sur le site.»

3. Preud’homme a apprécié sa visite à Stockay

Des sourires, des petites blagues, une réelle disponibilité pour des selfies avec les fans qui l’ont reconnu. La présence de Michel Preud’homme, et de Mbaye Leye, n’est pas passée inaperçue ce dimanche après-midi à Stockay.

Allez, Mbaye, bois un peu de péket, hein!

Officiellement venu pour scouter Rebecq avant d’affronter le club brabançon le 4 décembre prochain en huitièmes de la Coupe de Belgique, l’entraîneur du Standard s’est amusé. «Allez, Mbaye, bois un peu de péket, hein!» a demandé le T1 du Standard à son adjoint à la pause. «Non, coach, moi, après, j’ai du travail», a répondu l’ancien buteur d’Eupen.

La venue du staff liégeois a également amusé les membres du staff stockali, dont François Martins. «Hein, le Standard me veut?», a rigolé le kiné local depuis le banc de touche.

4. Rochefort: la folle rumeur De Sutter

Actif en D3 Amateurs, Rochefort est venu à bout de Cinaciens trop tendres (1-2). Mais plus que le résultat, c’est une rumeur folle qui retient l’attention. Après Maël Lépicier, international congolais et ex-joueur de Mons et du Beerschot, c’est Tom De Sutter qui pourrait faire son arrivée chez les Marcassins. Alors, vrai intérêt ou fausse rumeur? Réponse à la trêve.

5. Un entraîneur des gardiens forcé de reprendre du service

Ce week-end, Spy affrontait Oppagne, en D3 Amateurs. Et dans les cages des Spirous, ce n’était pas le titulaire habituel mais bien Christophe Dumont, l’entraîneur des gardiens. À cause de la blessure de Maricosu et de l’absence de Robert, c’est donc le coach de 43 ans qui a pris sa place entre les perches. «Après tant d’années sans jouer, j’ai fait de mon mieux», a-t-il déclaré au terme de la rencontre qui a vu Oppagne s’imposer 2-3.

6. Des fans du Steaua Bucarest... à l’UR Namur

Battus par La Louvière, les Merles ne parviennent plus à gagner (0-1). Pourtant, il y avait de l’ambiance au stade de l’UR Namur. Un groupe d’une trentaine de supporters du... Steaua Bucarest s’est ajouté au groupe des supporters des Loups pendant l’avant-match. Si un début de bagarre a éclaté entre fans namurois et louviérois, tout est rapidement rentré dans l’ordre à l’arrivée de la police, qui a repéré quelques interdits de stade dans le lot.

7. Le lob était à la mode ce week-end

Dans un match à sens unique, l’UCE Liège est venu assez facilement à bout de Minerois (4-1). Pourtant, l’un des buts du week-end est venu des pieds d’un joueur visiteur. Un centre anodin d’Houbart fut mal jugé par Santamaria et a directement terminé au fond des filets.

Même topo pour Stefan Mszanecky en D3 Amateurs. Le joueur du Pays-Vert a inscrit un lob astucieux mais n’a pas empêché les siens de s’incliner contre Walhain (2-3). À noter que Titouan Dourte y a également été de son lob avec Léglise, en P3B Luxembourgeoise. Des buts splendides, à voir et à revoir ci-dessous...

8. Tubize a besoin d’un Pippo Inzaghi

Nouvel entraîneur de Tubize, Laurent Demol a vu son équipe s’incliner 0-2 pour sa première sur le banc. En interview, le coach du club de D1 Amateurs a fait un appel du pied à sa direction. «Il nous faudrait un Pippo Inzaghi devant. Un vrai buteur. Sans critiquer personne, c’est ce qu’il nous manque», a lancé le T1 tubizien.

9. Entrée gratuite pour les fans du FC Liège à Dison

Parce que le football, c‘est aussi une grande fête, les supporters de Dison ont lancé une initiative sympa ce week-end. Après le transfert de plusieurs joueurs du FC Liège cet été, les supporters disonais ont donc décidé d’inviter les supporters des Sang & Marine pour soutenir leurs anciens joueurs. «Ça fait plaisir de voir que nous ne sommes pas oubliés», a réagi le défenseur disonais Arnaud Winandts, qui a passé 14 ans au FC Liège.

10. Un nonuplé en P4 namuroise!

Ce week-end a encore connu son lot de cartons improbables sur nos pelouses. En P4E namuroise, Treignes a atomisé Walcourt B sur le score de 1-12. Une humiliation à laquelle a grandement participé Becheker, auteur d’un nonuplé. Ce qui lui fait un total de 28 buts en 14 rencontres!