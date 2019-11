Mouvement de grogne au CPAS d’Ixelles

Les employés du service d’insertion Cap Emploi du CPAS d’Ixelles sont en arrêt de travail depuis vendredi et le mouvement devrait perdurer au moins jusqu’à une réunion prévue mercredi à 12h30, a indiqué lundi Alain Happaerts, délégué permanent de la CSC Services publics. Le personnel est inquiet de la réorganisation du travail annoncée.

Des préavis de grève devraient prochainement être déposés pour le mois de décembre par les syndicats. Pour l’instant, les travailleurs protestataires pointent normalement au CPAS, mais ne travaillent pas. Une banderole, des pancartes et des palettes ont été installées en face du CPAS.

Ce mouvement de grogne exprime les inquiétudes et incertitudes du personnel quant à la réorganisation du travail prévue. Celle-ci devrait concerner autant les horaires que la répartition des tâches. «On passe d’incompréhension en incompréhension et personne ne comprend ce qui se passe avec l’autorité», explique Alain Happaerts. «Cela fait six mois que la responsable essaie d’organiser le travail. Elle a présenté un rapport au mois d’octobre. Celui-ci devait être discuté, mais comme elle s’en va en janvier, la direction préfère que la réorganisation soit vue par le prochain responsable.»