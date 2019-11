Lucie Lucas, l’actrice principale dans «Clem», victime de viols et de harcèlement sexuel: elle témoigne

L’actrice française de 33 ans a profité de la mobilisation, à Paris, contre les violences faites aux femmes pour partager un long message sur son compte Instagram. Elle y raconte plusieurs viols et agressions sexuelles qu’elle a vécus au cours de sa vie.

«J’aimais secrètement ce garçon de deux ans de plus que moi, mais je n’ai pas aimé qu’il s’en aperçoive et me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant non. Mais je ne criais pas ni me débattais pour épargner ma mère qui attendait dans sa voiture à quelques mètres de là que je finisse mes adieux romantiques».

Voici l’un des paragraphes poignants révélé ce samedi 23 novembre par l’actrice Lucie Lucas dans une publication Instagram, où elle retrace ses mauvaises expériences: viols, harcèlement, agressions sexuelles… Autant d’épisodes traumatisants qu’elle a connus depuis son enfance.

«Moi, j’aimais jouer au foot avec les garçons, mais je n’aimais pas qu’ils me coincent quotidiennement dans les toilettes et essaient de me déshabiller», commence-t-elle par écrire.

Elle évoque par la suite deux viols dont elle a été victime avant de conclure par des faits de harcèlement sexuel dans son milieu professionnel. «J’aimais être comédienne, mais je n’ai pas aimé que ce réalisateur me fasse du chantage pour que je me mette nue devant toute l’équipe pour une scène. Il m’a fait croire que mon corps ne serait vu que de loin alors que j’ai découvert devant ma télé que mon postérieur remplissait tout l’écran.»

En publiant ce message le jour des mobilisations #NousToutes en France contre les violences faites aux femmes, la star de la série «Clem» a voulu marquer le coup et surtout son soutien envers «les femmes qui se taisent plus». «Je n’ai pas le courage de certaines, mais je voudrais leur faire part de toute mon admiration», peut-on lire dans la légende qui accompagne son témoignage. «Ce que je partage avec vous dans ce post est une partie de mon intimité, un extrait de ce que je suis.»

Dans un second message, elle fait aussi part de sa volonté pour le futur. «Nous demandons le respect, la tranquillité, la vie. Nous voulons vivre dans un monde où nous aimons et respectons les hommes et jamais ne les craignons. Nous n’acceptons plus de hiérarchisation des sexes et la violence des gestes ou des mots.»