Un frigo solidaire à La Louvière

Il a été inauguré dans la galerie des Magasins citoyens, rue Hamoir.

Le concept de frigo solidaire n’est plus inconnu. Il s’agit d’un réfrigérateur en libre-service, placé dans un lieu accessible, et rempli par le voisinage dans le but d’offrir à manger aux démunis et d’éviter le gaspillage alimentaire.

Si le concept a séduit certains, il a aussi ses détracteurs: comment contrôler que les denrées mises à disposition sont bien propres à la consommation? Quid du respect de la chaîne du froid?

À La Louvière, le CPAS, en collaboration avec le service environnement, a choisi de tenter l’expérience, avec quelques garde-fous.

Le premier: la localisation du frigo. Ce dernier n’est pas placé sur la voie publique, mais dans la galerie des Magasins citoyens, rue Hamoir 56, là où se trouvent différents services et boutiques du CPAS. Il sera accessible du lundi au samedi, de 10 h à 17 h 30.

Cela permettra la surveillance du frigo par les responsables du site. Des employés de l’épicerie sociale Epilouve seront notamment chargés de vérifier si les aliments respectent la charte concernant l’utilisation de ce frigo.

Deuxième précaution: le frigo est situé à côté du restaurant le Pré Vert, ce qui permettra une collaboration avec l’Afsca. L’établissement pourra aussi devenir un des fournisseurs principaux de ce frigo. Mais que tout le monde peut utiliser.

Que dit la charte du frigo solidaire?

Les denrées alimentaires déposées doivent respecter certaines conditions.

A savoir: la date limite de consommation ne peut être dépassée, les produits décongelés doivent être signalés comme tels par une étiquette, les fruits et légumes ne doivent pas être trop mûrs, les plats «faits maison» doivent être accompagnés d’une étiquette indiquant obligatoirement leur date de préparation et ses ingrédients, l’alcool et les aliments entamés sont interdits.

Les produits sont récupérés pour la consommation personnelle et ne peuvent être revendus. Le nombre de produits à retirer est limité à cinq denrées par personnes. Enfin, l’accès au frigo solidaire est limité à une fois par semaine pour chaque bénéficiaire en fonction des disponibilités de marchandises