Enfant décédé au marché de Noël: une enquête ouverte

Une maisonnette en glace s’est effondrée sur un enfant au marché de Noël de Luxembourg. L’enfant est décédé.

Vers 22 h 45 dimanche, le porte-parole de la police a confirmé que l’enfant, en bas âge, est décédé à l’intérieur de l’ambulance. Les circonstances exactes de l’accident, survenu lors de ce week-end d’ouverture des festivités de Noël en Ville, restent à élucider. Une enquête est en cours.

Des témoins catastrophés restaient encore postés derrière les barrières

Aucune illumination de Noël. Pas de musique. Le public avait déserté les lieux. Un vaste périmètre de sécurité était dressé hier soir vers 21 h 30 autour de la place Guillaume-II. La police technique œuvrait en présence du substitut du parquet. Les pompiers venaient de quitter les lieux. Des témoins catastrophés restaient encore postés derrière les barrières.

Une heure et demie plus tôt, vers 20 h, un drame est survenu près de la patinoire installée à côté du grand chalet en bois du marché de Noël. Dans l’après-midi, une maisonnette en glace avait été fabriquée, devant laquelle on pouvait poser pour prendre des photos. Pour une raison encore inconnue, la sculpture s’est effondrée sur un enfant qui, selon des témoins, était à peine âgé de 7 ou 8 ans.

Le marché de Noël du Knuedler a été évacué

Le SAMU de Luxembourg a pris en charge la victime sous les yeux de ses proches. Un important contingent de secouristes et de policiers a été déployé devant l’hôtel de ville.

Pendant que la fête se poursuivait sur la place d’Armes et la place de la Constitution, le marché de Noël du Knuedler a été évacué. Des témoins et des membres de la famille de l’enfant, en larmes, ont été accueillis dans une salle de l’hôtel de ville. Les proches ont été pris en charge par le Groupe de support psychologique du CGDIS.

La sculpture venait d’être achevée

Arrivé sur les lieux, l’échevin Patrick Goldschmidt, catastrophé, se concertait longuement avec les responsables du service fêtes et marchés de la Ville et du Luxembourg City Tourist Office (LCTO) qui, comme en 2018, avait organisé l’animation avec les blocs de glace.

Les créateurs avaient terminé leur œuvre vers 19 h. Déjà repartis, ils sont revenus sur place vers 22 h. Le premier échevin, Serge Wilmes, et le directeur du LCTO, Tom Bellion, sont aussi venus s’informer sur les lieux du drame. Leurs mines restaient très fermées. Vers 22 h 15, des proches de la victime ont quitté l’hôtel de ville pour repartir à bord d’une camionnette de la police. Peu de temps après, les blocs de glace ont été chargés dans un camion frigorifique.

Enquête ouverte et marché fermé ce lundi

«Sachant que d’aucuns mots ou actes ne pourront apaiser la douleur qu’éprouvent la famille et les proches de la victime face à cette tragédie horrible, le Collège échevinal leur transmet ses plus sincères condoléances et leur exprime sa profonde compassion», a écrit la Ville de Luxembourg dans un communiqué ce lundi.

«Par respect, tous les marchés de Noël dans la capitale ainsi que les animations programmées dans ce cadre seront annulés aujourd’hui», ajoute-t-elle, en précisant qu’un point presse avec le Luxembourg City Tourist Office est prévu à 18h à l’Hôtel de Ville.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire pour déterminer les causes exactes de l’accident, indique la Ville.