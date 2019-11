Eden Hazard a presque fait son choix pour le Ballon d’Or

Favoris pour le Ballon d’Or, transfert de Mbappé au Real: Eden Hazard s’est confié au Parisien à la veille du choc Real-PSG.

Quelques jours après avoir accordé un long entretien au quotidien L’Équipe, Eden Hazard s’est également confié au journal Le Parisien, à la veille du choc entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des champions.

Fidèle à ses habitudes, le capitaine des Diables rouges n’a éludé aucun sujet, notamment le Ballon d’Or. Prétendant à cette récompense suprême du football, Eden Hazard ne fait toutefois pas partie des favoris, au contraire des Reds vainqueurs de la C1.

«Je donnerais le Ballon d’Or à un joueur de Liverpool. Mané, Salah ou Van Dijk le méritent. Si Sadio avait gagné la CAN avec le Sénégal, il n’y aurait pas eu débat. Ce serait beau qu’il l’ait. Ou alors Momo, qui est un de mes amis. Ce serait bien pour le foot africain et pour le foot anglais.»

«Si demain je peux faire venir Kylian, j’essayerai»

Le Brainois a également abordé la rumeur envoyant Mbappé au Real Madrid. Alors qu’il s’apprête à l’affronter sur la pelouse ce mardi soir, Hazard ne serait pas contre la venue de la superstar française à ses côtés sur le front de l’attaque madrilène.

«Il a le talent pour lui. Dans quelques années, ce sera sûrement le meilleur joueur du monde. Ce titre, ils sont beaucoup à pouvoir y prétendre. Mais s’il continue comme ça, Kylian sera surtout l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian, j’essayerai. Mais non seulement ce n’est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu’on me demandera mon avis.»