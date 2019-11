Un poney passager d’une voiture sans permis dans le sud de la France

Les policiers de La Ciotat, en Provence dans le sud de la France, n’en sont pas revenus: en plein contrôle routier, ils ont interpellé une femme au volant d’une voiture sans permis avec un drôle de passager à l’avant: un poney!

«On voit de tout dans ce métier!», a commenté un porte-parole de la police nationale, expliquant que les policiers menaient un «contrôle routier classique de téléphone au volant» jeudi entre La Ciotat et Marseille lorsqu’ils ont vu passer ce drôle d’attelage.

«Le poney était confortablement installé à l’avant», raconte le policier. La photo de l’animal, un poney blanc, dans la voiture, a été postée sur le compte Twitter de la police nationale des Bouches-du-Rhône: @policeNat13.

Prêts à devenir #Policier et à affronter l'#Insolite ? https://t.co/PdWDtr7qY9 Surprise lors d'un contrôle routier 🚔 entre #LaCiotat et #Marseille, un poney au service des enfants handicapés !!! Noble cause certes mais attention aux règles de transport de nos amis les #Animaux pic.twitter.com/tJoZNFmRAU — Police nationale 13 (@PoliceNat13) November 22, 2019

La conductrice, une jeune femme, a expliqué aux policiers qu’elle était en train de passer son permis pour transporter légalement son animal, qu’elle emmène en visite chez des enfants handicapés dont elle est l’éducatrice.

«Cette dame, très gentille, a parfaitement aménagé sa voiture sans permis en mini-van», a indiqué le policier, «le poney rentre par l’arrière et ressort par la portière avant droite».

La police a vérifié les dires de la jeune femme et a pu confirmer son activité de rééducation motrice fonctionnelle, ainsi que le fait qu’elle soit en formation pour obtenir le permis de conduire, et a décidé de ne pas la verbaliser. Le poney, âgé d’un an, est en très bonne santé, a ajouté la police.