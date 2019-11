Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

(c) DLIZ

«C’est une femme», trois mots meurtriers; Un rallye trop flamand à Mouscron?; Piqué défend sa «Coupe du monde» de tennis: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 25 novembre.

1. Les violences à l’égard des femmes commencent avant même qu’elles soient nées

Les filles, aussi jeunes qu’elles soient, sont les cibles de violences atroces, partout dans le monde. Et tout cela, dans un silence assourdissant, pointe Dominique Sigaud, lauréate du prix Livre et Droits de l’homme 2019 pour La malédiction d’être fille.

2. Minerois ne veut toujours pas de la presse

Vous le savez: les décideurs de l’Espoir Minerois ont décrété que le club et ses membres ne communiqueraient plus avec la presse jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui fait suite à la publication de certains articles évoquant l’affaire de la «vidéo dans la buvette» et les sanctions qui en ont découlé.

Silencieux depuis lors, le club de La Minerie a choisi de communiquer, via deux lettres affichées dans la buvette.

3. Un cadre d’une intercommunale carolo a-t-il usurpé un titre protégé?

À l’Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi, des doutes pèsent sur l’authenticité du diplôme d’un membre de la direction. Un cadre recruté comme ingénieur industriel en 2011, alors qu’un faisceau concordant d’éléments laisse penser qu’il n’a jamais eu le fameux diplôme.

4. Zad d’Arlon: pas de marche le 29 novembre

Avec un titre évocateur «Magnus pète les plombs, les zadistes apaisent les tensions», le communiqué des zadistes tient à expliquer l’annulation de la marche prévue le vendredi 29 novembre. Un contre-pied inattendu sur les réseaux sociaux.

5. Mouscron: un rallye très flamand

Pour sa 27e édition, le challenge des 6 heures de Courtrai faisait plusieurs haltes à Mouscron. De la foule aux stewards, tous, ou presque, s’exprimaient en flamand.

6. BW Est: qui veut planter des miscanteus giganteus?

L’Union des agricultrices wallonnes, réunie en AG à Jodoigne, a fait le point sur les alternatives énergétiques durables.

7. Sous Orientis 3, des trésors archéologiques

Des fouilles archéologiques sont en cours sur le terrain du futur parc économique Orientis 3, le long de la N7 à Ghislenghien. Elles ont déjà pu dévoiler quelques trésors allant de l’époque de Bronze jusqu’à la Première Guerre mondiale.

8. Profession: reporter de guerre

Une guerre qui met mal à l’aise, un reporter de guerre peu connu… Il a fallu 14 ans à Guillaume de Fontenay pour faire accepter son film, «Sympathie pour le diable».

9. Coupe Davis: Piqué défend son produit, qui est très perfectible...

Un jour après avoir gagné à Leganès avec le Barça, Gérard Piqué a enfilé son costume d’organisateur de la Coupe Davis pour défendre sa «Coupe du monde» de tennis. Un bilan positif, sans surprise. Mais son produit est très perfectible.

10. Olivier Doll: «À Anderlecht, la pelouse n’explique pas tout»

Notre analyste ne comprend pas le match à deux visages des Rouches et confirme qu’il reste beaucoup de travail à Anderlecht pour accrocher les play-off 1.

