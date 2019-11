VIDÉO | Un lundi rythmé par la Saint-Nicolas des étudiants hutois

Comme chaque année, la Saint-Nicolas des étudiants mobilise des centaines d’étudiants provenant des différentes écoles de Huy.

Ce lundi, les étudiants de 6e et 7e années de neuf écoles secondaires de Huy, Amay et Andenne se sont rassemblés pour fêter leur Saint-Nicolas. Dès 7 h 30, ils se sont rendus sur le parking de l’avenue Godin-Parnajon. Les étudiants ont revêtu leur tablier personnalisé, qui n’est pas resté longtemps immaculé tant ils se sont adonnés aux joies du lancer d’œufs et de farine à travers la foule. Le char dominé d’un DJ est arrivé et les centaines de participants ont alors pu commencer à chanter, danser et s’amuser sur des musiques, toutes plus motivantes les unes que les autres. Quelques minutes plus tard, le cortège folklorique s’est alors élancé à travers la ville avant de revenir sur le site des festivités. Au programme? Animations et bal en plein air jusqu’à 17 h.