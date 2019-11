La YouTubeuse Marie s’infiltre crée un bad buzz à la marche contre les violences faites aux femmes

La YouTubeuse s’est installée à l’avant du cortège avec deux hommes torse nu, tenus en laisse, et marqués de coups au visage.

L’action est loin d’avoir été appréciée par tous les membres de la toile. A l’occasion de la marche contre les violences faites aux femmes de ce samedi 23 novembre, à Paris, Marie s’infiltre s’est incrustée à l’avant du cortège avec deux hommes torse nu, tenus en laisse, et marqués de coups au visage.

Le rapprochement entre BDSM et féminisme n’est pas passé. La scène en a choqué plus d’un sur Twitter. «Associer pratique BDSM et féminicides. Représenter une domination de la femme sur l’homme dans un mouvement qui revendique l’égalité des sexes. Faire le buzz sur des meurtres pour vendre des billets de son spectacle. Marie s’infiltre déchet de l’humanité», a écrit un internaute, dont le tweet a été partagé plus de 27 000 fois.

De son côté, la YouTubeuse a diffusé sa propre vidéo via son compte Instagram. La légende qui l’accompagne a toutefois suscité à nouveau de vives réactions, plusieurs internautes exigeant la suppression de ce contenu.

Comme vous avez pu le remarquer sur les vidéos, Marie s’infiltre était vêtue d’une tenue violette, la couleur dominante des féministes depuis le début des années 1900.