Le débrief sportif du week-end: le Standard sur le fil, le choc pour City, l’Espagne sacrée en Coupe Davis

Le Standard souffre mais prend la 2e place, Manchester City et De Bruyne remportent le choc du week-end face à Chelsea, l’Espagne de Nadal remporte la Coupe Davis: voici ce qu’il faut retenir de l’actu sportive de ce week-end.

Foot belge: nul blanc décevant pour Anderlecht, le Standard 2e

Vendredi, le Club Bruges a remporté au petit trot le match d’ouverture de la 16e journée du championnat de Belgique vendredi face à Ostende (2-0). Un succès qui permet aux Blauw en Zwart de s’envoler au classement.

De son côté, le Standard s’est imposé dans la douleur à Eupen (1-2) grâce à un but de Bastien dans les arrêts de jeu. Les Rouches profitent de ce succès pour s’emparer de la deuxième place du classement.

Une place qu’ils ont conservée au terme de cette 16e journée puisque Gand (3e) et l’Antwerp (4e) se sont neutralisés dimanche (1-1).

C’était ensuite au tour d’Anderlecht d’entrer dans la danse. Face à Courtrai, les Mauves, qui sortaient de deux victoires de rang, ont buté sur une défense solide et n’ont pu faire mieux qu’un nul blanc décevant (0-0).

En clôture de cette 16e journée, Charleroi a décroché un succès important sur la pelouse de Saint-Trond dans l’optique du top 6 (1-3).

Foot étranger: KDB, Lukaku, Carrasco, Witsel et Raman buteurs

En Angleterre, le choc de ce week-end mettait aux prises Manchester City et Chelsea. Ce sont les Citizens qui en sont sortis vainqueurs, notamment grâce à un but de Kevin De Bruyne. Les hommes de Pep Guardiola restent malgré tout sur la troisième marche du podium puisque, dans le même temps, Leicester s’est également imposé. La bande de Tielemans et Praet reste donc deuxième, à huit longueurs de Liverpool.

Ce week-end a également vu Mourinho diriger son premier match sur le banc de Tottenham. Avec Alderweireld titulaire, les Spurs se sont imposés 2-3 sur la pelouse de West Ham.

En Allemagne, le Borussia Dortmund est revenu de l’enfer en arrachant l’égalisation dans le temps additionnel contre la lanterne rouge Paderborn vendredi (3-3). Axel Witsel a marqué le deuxième but des Borussen.

Toujours chez nos voisins allemands, Benito Raman a ouvert son compteur avec Schalke 04 en championnat. L’ailier belge a marqué et délivré un assist lors de la victoire des siens au Werder Brême (1-2). Pas la même réussite pour Lukebakio et Boyata, qui ont été sèchement battus à Augsbourg dimanche.

En Italie, Naples a été tenu en échec sur la pelouse de l’AC Milan (1-1). Il s’agit du cinquième match consécutif sans victoire pour Dries Mertens et ses coéquipiers. Romelu Lukaku, lui, s’est à nouveau montré décisif avec l’Inter. Le buteur belge a signé son 10e but de la saison à l’Atalanta (1-3).

En Espagne, Eden Hazard s’est montré convaincant lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad. Les Madrilènes s’en sont remis à un Luka Modric des grands soirs, auteur de deux assists pour Benzema et Valverde avant d’inscrire également son petit but.

En D1 chinoise, Carrasco a confirmé sa bonne forme du moment en signant un but et un assist lors du partage explosif de Dalian Yifang face au Hebei China Fortune (3-3).

Coupe Davis: l’Espagne sacrée, la Belgique tire la Hongrie

Quelques heures après leur élimination de la Coupe Davis, les Belges ont pris connaissance de leur adversaire pour les qualifications de la phase finale de l’édition 2020 de la Coupe Davis. Et ce sera un déplacement en Hongrie pour les troupes de Johan Van Herck.

Dans le même temps, la compétition a suivi son cours à Madrid et ce sont l’Espagne et le Canada qui se sont retrouvés en finale. Menés par Rafael Nadal et Roberto Bautista-Agut, les Espagnols se sont imposés 2-0 et n’ont même pas eu besoin de disputer le double.

De l’autre côté de l’océan, Federer et Zverev continuent leur tournée d’exhibition à travers l’Amérique du sud. Samedi, ils ont attiré plus de 42 000 spectateurs dans une arène de Mexico, un record pour un match de tennis.

Sur les autres courts de tennis, Arnaud Bovy s’est imposé ce dimanche matin en finale du tournoi de Monastir, en Tunisie. Après une première finale en Ukraine en juin dernier, il s’agit là du premier tournoi que le Comblinois remporte chez les pros. De bon augure pour la suite de sa jeune carrière!

Cyclo-cross: van der Poel seul sur sa planète

Toujours aussi intraitable dans les labourés, Mathieu van der Poel a remporté ce dimanche la cinquième manche de la coupe du monde de cyclo-cross à Coxyde. Il a devancé deux Belges: Laurens Sweeck, 2e, et Toon Aerts, qui complète le podium. Notre compatriote Eli Iserbyt, 13e, conserve la tête au classement général.

Basket: victoire du Spirou, la croisière des Lakers en NBA

Auteur d’un match parfait pendant quarante minutes, le Spirou est allé chercher une importante victoire, la deuxième de sa saison en championnat, sur le parquet de la Lotto Arena d’Anvers (70-84).

Outre-Atlantique, les Bulls ont chargé les Hornets en toute fin de partie tandis que le Heat a été refroidi par Philadelphie. De leur côté, les Lakers continuent leur croisière de rêve avec une 7e victoire de rang. Les Spurs de San Antonio ont, eux, mis fin à leur triste série de huit défaites en s’imposant face aux New York Knicks.

