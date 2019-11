P3: Match arrêté à Couvin et derby sans pitié à Hamois

Couvinois et Bioulois partageaient l'enjeu lorsque la blessure du portier de Couvin B a nécessité l'intervention de l'ambulance. L'arbitre a arrêté le match, dont la date de reprogrammation sera connue dans les jours à venir. EdA - Pierre Lambrechts

Le point sur les résultats des 3 séries de P3 namuroise, pour le compte de la 14e journée.

P3A: Le Condrusien B sans pitié dans le derby hamoisien

C'était la rencontre de l'entité à Hamois: le Condrusien B accueillait Schaltin B. En panne de victoire depuis le 13 septembre, les Verts ont renoué avec le succès... et pas qu'un peu puisque c'est en plantant 6 goals qu'ils ont signé leur victoire (6-0). Un autre match avait toutes les qualités requises pour être appelé "derby" puisqu'il opposait Rochefort B aux voisins d'Han-sur-Lesse. Mais, là, ce sont les visiteurs qui ont pris le meilleur sur leurs hôtes (1-2). Le résultat de la rencontre entre Faulx et Molignée B était en tout point identique (1-2).

Si le leader gesvois s'est imposé (0-1 à Assesse), tout comme son dauphin d'Andoy (3-1 contre Houyet), les Castors de Bièvre n'ont pu faire mieux qu'un nul (3-3) contre Éprave. Dinant, de son côté, s'est de nouveau fait surprendre en déplacement: cette fois, c'est à Ohey que les Copères ont bu la tasse (5-1).

Dernier résultat et non des moindres car Lustin n'a pas fait dans la dentelle face à Miécret, enchaînant 9 goals sur sa pelouse (9-1).

P3B: Éghezée et Sauvenière restent au coude-à-coude

Pas de changement en haut du tableau de série B où aussi bien Éghezée que Sauvenière ont pris 3 nouveaux points ce week-end; les uns à Grand-Leez B (0-1), les autres face à Leuze (2-0).

Alors qu'à Petit-Waret, 4 buts ont suffi pour vaincre Temploux (4-2), ce n'était pas encore suffisant à Jambes B pour s'imposer dans la mesure où les visiteurs de Saint-Germain ont fait monter leur côté du marquoir jusqu'à 5. Les autres victoires se sont dessinées à la maison en ce qui concerne Taviers (1-0 contre Émines) et Rhisnes B (3-1 contre Fernelmont B). Pas de vainqueur (2-2) entre Wépion B et la désormais co-lanterne rouge du FCO Namur B (à égalité avec Temploux).

P3C: Bioul et Couvin partagent avant de s'arrêter

Pour Bioul, les chocs se multiplient ces dernières semaines. Ce dimanche, c'est sur la pelouse de Couvin B que les Bioulois se déplaçaient. En terres fagnardes, les citoyens de la commune d'Anhée en étaient à un score de parité (1-1) lorsque l'arbitre a renvoyé les joueurs aux vestiaires après la blessure du gardien couvinois, nécessitant son départ en ambulance. La rencontre devrait sans nul doute être reprogrammée. En attendant de connaître le véritable score de ce duel au sommet, Tarcienne est passé devant Bioul au classement. Les Tarciennois, vainqueurs 1-0 de Walcourt, sont maintenant les leaders de la série. Derrière Tarcienne et Bioul (et juste devant Couvin), ce sont les Zèbres de Moustier qui occupent la 3e place grâce à leur succès 4-1 contre Surice B.

Si Thy-le-Château B n'a eu guère de problème à se défaire de l'UR Namur-FLV B (3-6), ce fut moins aisé pour Gimnée-Mazée à Ligny B (1-2) et pour Philippeville à Biesme B (1-2 également). Entre Pesche B et Flavion B, le vainqueur s'appelle Pesche (3-2). Entre Denée et Somzée, par contre, le vainqueur n'a pas de nom (1-1).

