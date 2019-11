D3 B Amateurs: Warnant et Mormont tombent, Richelle en profite

Warnant battu à Herstal, avec un doublé de Remacle, Mormont prenant l'eau contre Aische, c'est Richelle, vainqueur de Huy, qui sort vainqueur de cette 14e journée. Meix arrache le nul, à dix, dans les arrêts de jeu à Aywaille. Sprimont en force à Jodoigne.

D3B Amateurs

Mormont* - Aische 0-4

Buts: Maccali (0-1, 10e), Charneux csc (0-2, 16e), Marrazza (0-3, 67e), Servidio (0-4, 88e)

Grosse claque pour le vainqueur de la première tranche qui aurait, déjà, dû encaisser un premier but dès la 10e mais Marthoz détournait le penalty de Samouti. La joie sera de très courte durée car Maccali puis Charneux dans son propre but firent 0-2 à la 16e. Godelaine prenait sa seconde jaune à la 36e et voilà Mormont qui allait devoir terminer à dix. Dans ces conditions, cela s’apparentait à une mission impossible et ce le fût. Marrazza augmentait l’avance aischoise, Servidio clôturait la marque à 0-4.

SC Habay La Neuve - Raeren 1-1

Buts: Evertz (0-1, 30e), Ndiaye (1-1, 73e)

Troisième nul de suite pour les Germanophones qui avaient pris l’avantage, à la demi-heure, par Evertz. Mais Habay n’est pas en reste au niveau des séries et parvient à aller chercher son 4e match sans défaite grâce à Ndiaye.

Aywaille - Meix-Devant-Virton 2-2

Buts: Herman (0-1, 28e), Colson (1-1, 55e), Jamar (2-1, 62e), Brolet (2-2, 92e)

Pas de vainqueur dans cette rencontre où les deux équipes auront mené mais sans pouvoir conserver leur avance. Herman avait permis à Meix de mener. Mais, à la reprise, Colson et Jamar avaient renversé la situation alors que Meix s’était retrouvé à dix (Breda, deux jaunes à la 60e). En infériorité, Meix ira arracher l’égalisation dans les arrêts de jeu par Brolet.

Herstal - Warnant 3-2

Buts: Remacle (1-0, 35e), Rossi (1-1, 50e), Guillen (2-1, 55e), Carvalho (2-2, 60e), Remacle (3-2, 63e)

Le leader est tombé à Herstal, avec un doublé de Remacle, entre autre. Mené par deux fois, Warnant parviendra à égaliser autant de fois mais il a surtout payé ses errements défensifs. Au but de Remacle, à la 35e, Rossi lui avait répondu. Une égalisation qui durera cinq minutes, puis Guillen fera le 2-1. Cinq minutes, c’est ce qu’il faudra également à Warnant pour faire le 2-2 par Carvalho. Cette fois, cela tiendra, tout au plus, trois minutes, avant de voir Remacle planter le but de la victoire.

RAS Jodoigne - FCB Sprimont 1-4

Buts: Rasquin (0-1, 23e), Puttemans (1-1, 68e), Fall (1-2, 69e), Akono (1-3, 83e), Tshibuabua (1-4, 84e)

La première mi-temps fut entièrement sprimontoise, tant Jodoigne n’y était pas. Mais ce n’est qu’avec un but d’avance que Sprimont clôture les quarante minutes initiales, celui de Rasquin. Et alors que Puttemans égalisa, Fall lui répliqua dans la minute suivante et dans les dernières minutes, Akono puis Tshibuabua confirmaient le succès sprimontois.

Richelle - Huy 3-0

Buts: Ljubic (1-0, 35e), Busarello (PEN 2-0, 45e; 3-0, 73e)

Huy pourra, sans doute, sans vouloir d’avoir loupé l’occasion de prendre l’avance, lorsque Serme hérita d’un penalty que Marly stoppa à la 17e. Et alors qu’il n’y en avait que pour Huy (poteau de Mathieu), Richelle parvenait à planter ce but qui tuait les jambes hutoises, à la 35e, par Ljubic. Car Busarello, à la 45e, transformait son penalty pour le 2-0. Un Busarello qui tuait le suspense à la 73e. Grâce à cette victoire et aux défaites de Warnant et Mormont, Richelle devient le nouveau leader du championnat.

Spy - Oppagne 2-3

Buts: Jadot (0-1, 25e), Francotte (1-1, 33e), Raskin (1-2, 68e), Jo. Jadot (1-3, 79e), Paris (2-3, 85e)

Pas mal de buts dans ce match, avec une équipe de Spy qui aurait pu mener 2-1, après l’égalisation de Francotte et le but de Jadot. Mais Motte loupait son penalty, on jouait la 57e. Dix minutes plus tard, Raskin remettait Oppagne aux commandes et Jordy Jadot faisait le break. Paris permettait à Spy d’y croire, en vain.