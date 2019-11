D3 A Amateurs: Ce fut chaud à Ath-Walhain (cinq buts et trois rouges)

Les Manageois sortent de leur spirale négative et mettent fin à celle, positive, de Gosselies. A Ath, Walhain s'impose au terme d'une rencontre pour le moins hachée et très compliquée durant laquelle l'arbitre a sorti les bristols.

D3A Amateurs

Ent. Manage - Gosselies 2-1

Buts: Passalacqua (0-1, 5e), Scohy (1-1, 45e), Revercez (2-1, 82e)

Mal en point ces dernières semaines, ne parvenant plus à gagner, les Manageois ont renoué avec le succès face à des Gosseliens qui restaient sur trois victoires. Ce sont pourtant les Casseroles qui s’étaient portés à l’avant dès la 5e par Passalacqua mais juste avant le repos, Scohy avait égalisé. En 2e période, Noël laissait ses coéquipiers gosseliens à 10, à la 76e. En supériorité numérique, Manage en profitait avec un but de Revercez à huit minutes de la fin. Grâce à ces trois points, les Manageois passent leur adversaire du jour au classement.

CS Pays Vert Ostiches-Ath - Walhain 2-3

Buts: Mszanecky (1-0, 9e), Azzouzi (1-1, 37e), Makuna (1-2, 40e), Jadot (2-2, 65e), Kaba (2-3, 83e)

Cinq buts, trois cartes rouges, il y a eu pas mal d’actions dans cette rencontre qui démarre dès la 9e par un but de Mszanecky. Les Athois vont, ensuite, connaître, trois minutes de galère entre le but d’Azzouzi, l’exclusion de Paternostre et le 1-2 de Makuna. Un Makuna qui, trois minutes plus tard, sera lui aussi prié de rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu. A dix contre dix, les Athois égalisaient à la 65e par Jadot. Un 2-2 qui sera d’actualité jusqu’à la faute, entraînant l’exclusion de Dubois (82e) et le penalty convertit par Kaba. Walhain s’impose mais ce fut chaud.

Stade Brainois - Ganshoren 0-3

Buts : Van der Vennet (0-1, 8e), Nahimana (0-2, 46e ; 0-3, 64e)

Jette* - St Ghislain-TH 2-1

Buts : Karamoko (1ère , 1-0), Suarez (2-0, 65e), Heddaji (2-1, 88e)

R. Symphorinois - Léo Uccle 1-0

But : Traoré (9e, 1-0)