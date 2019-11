Isaac Kimeli victorieux, avant de défendre la Belgique à l’Euro

Isaac Kimeli a remporté dimanche la 3e manche de la CrossCup à Roulers au terme d’un sprint avec Soufiane Bouchikhi. Le vice-champion d’Europe disputera le championnat d’Europe de Lisbonne le 8 décembre d’abord pour le classement par pays de l’équipe.

Isaac Kimeli a fait le bon choix, en cours de semaine, d’opter pour le cross long à Roulers plutôt que pour le cross court. Le leader du challenge national de régularité a livré bataille face au champion de Belgique Soufiane Bouchikhi, qui effectuait son entrée dans la saison hivernale. Bouchikhi a donné le tempo pendant presque toute la course et il a fallu que Kimeli puise dans ses réserves pour combler son retard sur le champion national et le battre au sprint.

«Je savais que Bouchikhi était en forme, après son stage au Maroc», a expliqué Isaac Kimeli. «Je n’ai dons pas été surpris de le voir en tête. Personnellement, je suis resté calme pendant les deux premiers tours, pour m’épargner en vue de la fin. Je me suis livré à fond dans le dernier pour revenir sur Soufiane et j’ai pu m’imposer, un superbe résultat».

Kimeli voir les prochains championnats d’Europe d’abord dans une optique collective. «Pour moi, c’est d’abord le classement de l’équipe belge qui importe. Personnellement, je dois dire que je ne suis pas vraiment dans la forme de l’an dernier, je ne suis pas au même niveau d’entraînement. Je pense toutefois que le parcours de Lisbonne est très beau. Il me reste certes deux semaines d’entraînement, mais je ne veux pas me prononcer sur mon potentiel à l’Euro».