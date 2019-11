Redoutable, Mathieu van der Poel s’impose à Coxyde

Mathieu van der Poel reste très fort dans les labourés. Il a remporté ce dimanche la cinquième manche de la coupe du monde de cyclocross à Coxyde.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté dimanche à Coxyde la 5e des neuf épreuves au programme de la Coupe du monde de cyclocross. Le champion du monde signe un score personnel parfait de sept victoires en sept courses dans les labourés cette saison.

Sur le parcours sablonneux de la Côte, van der Poel, vainqueur à Tabor la semaine dernière, a devancé Laurens Sweeck, 2e, et Toon Aerts, qui complète le podium. Eli Iserbyt, 13e, conserve la tête au classement général grâce à ses succès à Ioaw City et Waterloo aux États-Unis et à Berne, Suisse, ensuite il y a un mois.

Le podium avec Laurens Sweeck, Mathieu van der Poel et Toon Aerts. BELGA

Au classement général de la Coupe du monde, Iserbyt, 348 points, voit Aerts revenir à 18 longueurs. Van der Poel, qui a manqué les trois premières manches, est 17e avec 160 points.

La domination a été néerlandaise aussi chez les dames avec la victoire de Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus), 21 ans, qui l’a emporté devant Lucinda Brand et Yara Kastelijn. Victorieuse des deux derniers cross de Coupe du monde de la saison, Annemarie Worst a du se contenter de la 5e place derrière uen autre Néerlandaise Inge van der Heijden. Le final a été marqué par un duel à distance entre cinq Néerlandaises et deux Belges. Laura Verdonschot terminera 6e à 59 secondes devant Sanne Cant, 7e à 1:24.

Ceylin Del Carmen Alvarado BELGA

Au classement général, la Tchèque Katerina Nash conserve la tête avec 268 points devant la Britannique Kaitlin Keough (224 points). Première belge, Ellen Van Ly est 12e (177 points). Championne d’Europe chez les Espoirs, Ceylin del Carmen Alvarado remporte sa première épreuve de Coupe du monde.

Plus tôt dans la journée, Niels Vandeputte a remporté l’épreuve réservée aux Espoirs. Jelle Camps a pris la 2e place et le Néerlandais Ryan Camp, 3e, complète le podium du jour. Au classement général de la Coupe du monde après trois épreuves, Kevin Kuhn reste en tête avec 145 points pour 130 à Ryan Camp et 124 au Britannique Thomas Mein.

Chez les juniors, Thibau Nys a conforté sa place de leader grâce à une nouvelle victoire, sa troisième de la saison en Coupe du monde, après Taobr et Berne. Thibau Nys s’est imposé devant Ward HHuybs, 2e et Lennert Belmans, 3e.

Thibaut Nys compte 180 points, soit le maximum possible, au classemen et devance de 67 points Ward Huybs. Jente Michiels (111 points) est 3e.

Le prochain rendez-vous de la Coupe du monde fait étape à Namur le 22 décembre.