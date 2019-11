VIDÉO | Madjer annulée par le VAR, plat du pied victorieux et contre éclair: revivez Malines-Zulte

Malines s’est fait surprendre à domicile par Zulte Waregem samedi, lors de la 16e journée de Pro League (0-2). Abonnés à notre site, regardez les faits marquants de la rencontre.

Malines, qui comptait bien éloigner un peu plus du top-6 Zulte Waregem, voit au contraire la bande à Francky Dury l’intégrer, et revenir sur ses talons. Celle-ci s’est imposée 0-2 grâce à Gianni Bruno et Cyle Larin «Achter de Kazerne», où personne n’avait prévu ce scénario.

Un centre de Gideon Mensah repris victorieusement par Bruno à la 44e minute a fait l’effet d’une douche froide à Malines, qui se voyait déjà sur le podium au terme de la 16e journée, plutôt qu’à une fragile cinquième place.

Ce but de l’ancien Lillois a en effet suffi pour faire plier le tenant de la Coupe de Belgique, qui encaissa même un deuxième goal inscrit en contre par Larin dans le temps additionnel.

Le résumé en vidéo: