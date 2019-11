Deux oiseaux de valeur volés au Centr’Expo

Ce dimanche matin, un chardonneret major en mutation puis un second ont été volés, probablement glissés dans une poche de veste...

C’est pleinement motivés que «Les amis des oiseaux de Mouscron» organisent ce week-end leur salon consacré aux jolies bêtes à plumes colorées.

D’autres jolis chardonnerets tels que ceux volés, ce matin, sont visibles. EdA Un dimanche matin cependant entaché par le vol de deux spécimens comme l’explique Laurent Lahousse, président du club: «Ce sont deux chardonnerets major en mutation qui ont été volés. Ils sont très prisés. Ils étaient encore là ce matin à l’ouverture puisque nous les avons nourris.

Malgré notre surveillance accrue, l’un après l’autre ont été volés en l’espace de dix minutes. Le clapet des cages aura été ouvert et les oiseaux auront été glissés dans la poche d’une veste. Dans le noir et dans le tissu, ils ne bougent plus...»

Le propriétaire de ces joyaux a déjà connu même vol à une exposition de Beloeil. «C’est à croire que quelqu’un repère sur catalogue où il expose...»

Chacun de ces chardonnerets peut se vendre entre 200€ et 600€/pièce. La police est intervenue et n’a pu que constater le vol. «À partir du second, on a appelé le commissariat afin de faire stopper tout cela. On ne peut pas être derrière les gens et soupçonner tout le monde...»